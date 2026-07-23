Kiện toàn mạng lưới trường học sau sắp xếp

Lãnh đạo phường Phú Xuân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ quản lý các trường học sau sắp xếp.

Sau sắp xếp, số trường công lập trên địa bàn phường giảm từ 31 xuống còn 16 trường, tương ứng giảm 48%, bao gồm 5 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 5 trường THCS. Đây là một trong những địa bàn có số lượng trường học được sắp xếp lớn nhất trên địa bàn thành phố Huế.



Trước khi sắp xếp, phường Phú Xuân có 31 trường công lập, gồm 10 trường mầm non, 12 trường tiểu học và 9 trường THCS, với 73 cán bộ quản lý và hơn 1.092 giáo viên.

Ở bậc mầm non, 10 trường được tổ chức lại thành 5 trường. Trường Mầm non II sáp nhập với Trường Mầm non Thuận Lộc, lấy tên Trường Mầm non Thuận Lộc; Trường Mầm non Phú Bình sáp nhập với Trường Mầm non Phú Thuận, lấy tên Trường Mầm non Phú Bình; Trường Mầm non Phú Cát sáp nhập với Trường Mầm non Phú Hòa, lấy tên Trường Mầm non Phú Cát; Trường Mầm non Tây Lộc sáp nhập với Trường Mầm non Thuận Hòa, lấy tên Trường Mầm non Tây Lộc; Trường Mầm non Phú Hiệp sáp nhập với Trường Mầm non Phú Hậu, lấy tên Trường Mầm non Phú Hậu.

Ở cấp tiểu học, 12 trường được tổ chức lại còn 6 trường. Trường TH Phú Cát sáp nhập vào Trường TH Ngô Kha; Trường TH Tây Lộc và Trường TH Phú Thuận sáp nhập vào Trường TH Nguyễn Trãi; Trường TH Phú Hậu sáp nhập vào Trường TH Phú Bình; Trường TH Phú Hòa sáp nhập vào Trường TH Trần Quốc Toản; Trường TH Thuận Thành sáp nhập vào Trường TH Thuận Lộc. Trường TH Thuận Hòa được giữ nguyên.

Đối với cấp THCS, 9 trường được tổ chức lại còn 5 trường. Trường THCS Phan Sào Nam sáp nhập vào Trường THCS Hàm Nghi; Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng sáp nhập vào Trường THCS Nguyễn Du; Trường THCS Tố Hữu sáp nhập vào Trường THCS Thống Nhất; Trường THCS Lý Tự Trọng sáp nhập vào Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trường THCS Trần Cao Vân được giữ nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng cho rằng, việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng phù hợp hơn, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục.

Cùng với việc sắp xếp mạng lưới trường học, Đảng ủy phường Phú Xuân cũng kiện toàn tổ chức Đảng tại các cơ sở giáo dục. Các quyết định kết thúc hoạt động của các chi bộ trường học, thành lập các Đảng bộ trực thuộc và chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các trường được công bố tại buổi lễ.

Hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học Dương Nỗ

Tương tự, UBND phường Dương Nỗ tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập trường học và bổ nhiệm cán bộ quản lý sau sắp xếp. Từ 11 cơ sở giáo dục công lập, mạng lưới trường học trên địa bàn phường được tổ chức lại còn 5 trường, giảm 55% đầu mối.

Trước khi sắp xếp, phường Dương Nỗ có 11 cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND phường, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS. Sau sắp xếp, số trường công lập giảm còn 5, trong khi các điểm trường tiếp tục được duy trì, bảo đảm hoạt động dạy học và thuận lợi cho học sinh.

Tại buổi lễ, phường Dương Nỗ công bố quyết định thành lập 5 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS trên cơ sở sáp nhập các trường hiện có.

Cụ thể, Trường Mầm non Dương Nỗ 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Phú Dương và Trường Mầm non số 1 Phú Mậu (cơ sở Thanh Vinh). Trường Mầm non Dương Nỗ 2 được hình thành từ Trường Mầm non số 1 Phú Mậu (cơ sở Mậu Tài), Trường Mầm non số 2 Phú Mậu và Trường Mầm non Phú Thanh.

Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Dương Nỗ 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Phú Dương và Trường Tiểu học Dương Nỗ; Trường Tiểu học Dương Nỗ 2 được hình thành từ Trường Tiểu học Phú Mậu và Trường Tiểu học Phú Thanh.

Trường THCS Dương Nỗ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường THCS Phú Mậu, Phú Thanh và Phú Dương.

Cùng với việc thành lập các trường mới, UBND phường Dương Nỗ công bố các quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý được thực hiện nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động giáo dục và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học tại Dương Nỗ nhằm tinh gọn đầu mối, phù hợp với địa giới, quy mô dân cư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ. Việc phân định địa bàn tuyển sinh cũng góp phần tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Cùng ngày, phường Phong Thái công bố Quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập và công tác cán bộ sau sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Phong Thái tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo.

Trước khi sắp xếp, phường Phong Thái có 16 trường công lập, gồm 6 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 3 trường THCS, với 467 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Sau sắp xếp, số trường công lập giảm còn 8 trường, giảm 50% đầu mối, đồng thời vẫn bảo đảm ổn định các điểm trường và hoạt động dạy học.

Theo các quyết định được công bố, 8 cơ sở giáo dục mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường học. Trong đó, Trường THCS Đặng Văn Hòa, trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Đặng Văn Hòa và Trường THCS Phong An; Trường THCS Phong Hiền giữ nguyên; Trường Tiểu học Phong An, trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Phò Ninh, Trường Tiểu học Điền An và Trường Tiểu học Hương Lâm; Trường Tiểu học Phong Hiền, trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Đông Hiền và Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền; Trường Tiểu học Phong Sơn, trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn và Trường Tiểu học Đông Nam Sơn; Trường Mầm non Phong An, trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Phong An 1 và Trường Mầm non Phong An 2; Trường Mầm non Phong Hiền, trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Phong Hiền 1 và Trường Mầm non Phong Hiền 2; Trường Mầm non Phong Sơn, trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Phong Sơn 1 và Trường Mầm non Phong Sơn 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Phương nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống trường học là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng chí đề nghị các nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thành bàn giao, phân công nhiệm vụ; tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm.

Dịp này, lãnh đạo phường trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý và tặng hoa tri ân những cán bộ quản lý giáo dục có nhiều đóng góp nhưng không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ sau sắp xếp.