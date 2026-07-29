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Thế giới

Cuba đẩy mạnh tái cấu trúc bộ máy hành chính nhà nước

ClockThứ Sáu, 31/07/2026 09:16
Chính phủ Cuba tuyên bố cắt giảm 92.000 việc làm trong khu vực công tại 4 bộ, gồm Bộ Y tế, Giáo dục, Văn hóa và Thể thao, bước đi đầu tiên trong việc tái cấu trúc bộ máy hành chính nhà nước.

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Tòa nhà Quốc hội Cuba. (Ảnh: TTXVN) 

Trong phát biểu trước Quốc hội được phóng viên TTXVN tại La Habana trích dẫn, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho biết hầu hết các vị trí bị cắt giảm đều còn trống, vì vậy việc cắt giảm sẽ không dẫn đến việc sa thải ngay lập tức 92.000 người lao động.

Theo Thủ tướng Marrero Cruz, việc cắt giảm tại các cơ quan, bộ, ngành còn lại sẽ được công bố vào tháng 9 tới; đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một phần của gói cải cách mà chính phủ dự định giảm quy mô bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản cấu trúc quan liêu và tách biệt chức năng của các cơ quan nhà nước khỏi các doanh nghiệp nhà nước.

Trước đó, Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã thông qua dự thảo luật vào tháng 4/2026, đề xuất giảm số lượng cơ quan trong Bộ máy Hành chính Nhà nước Trung ương từ 27 xuống còn 20 thông qua việc sáp nhập và giải thể một số bộ.

Chính phủ khẳng định rằng việc tái tổ chức sẽ cho phép giảm bớt các cấu trúc hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như chuyển giao một số chức năng cho các cấp hành chính khác. 

Việc cắt giảm việc làm diễn ra trong bối cảnh Cuba đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài. Theo số liệu chính thức, GDP của Cuba đã giảm khoảng 15% trong 6 năm qua. Tất cả điều này đang diễn ra trong bối cảnh sản lượng giảm, thiếu nhiên liệu và khó khăn trong việc duy trì các dịch vụ công cộng.

Việc cắt giảm việc làm này được thực hiện cùng với các biện pháp khác đã được chính phủ Cuba công bố trong những tuần gần đây, bao gồm những thay đổi về thương mại, sự tham gia nhiều hơn của các doanh nghiệp tư nhân vào nền kinh tế và những sửa đổi đối với cấu trúc hành chính.

https://nhandan.vn/cuba-day-manh-tai-cau-truc-bo-may-hanh-chinh-nha-nuoc-post978935.html?gidzl=IPhICGfjqoPBXzin1NRM94I7sJOSSzCc287JCqyZYo0DrOGsJ2c5TLo8sZ4UBT4fNTsBR69sn3aW3ctU90

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Cubacấu trúcbộ máyhành chínhnhà nước
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