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ClockThứ Ba, 30/06/2026 19:02

Triệt phá đường dây ma túy “khủng” gần 29kg và nhiều vũ khí

HNN.VN - Ngày 30/6, Tòa án Nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đặc biệt nghiêm trọng với tổng khối lượng tang vật thu giữ lên đến gần 29kg.

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 Trần Hải Dương cùng các bị cáo khác trước tòa 

Năm bị cáo hầu tòa gồm: Trần Hải Dương (SN 1984, trú đường Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân), Nguyễn Đình Tráng Kiệt (SN 2001, trú thôn An Thuận, phường Kim Trà), Hoàng Văn Cao (SN 1999, trú đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Xuân), Hồ Đức Niệm (SN 2003, trú đường Chi Lăng, phường Phú Xuân) và Lê Đình Tuấn (SN 1994, trú đường Vạn Xuân, phường Kim Long), cùng TP. Huế.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2024 đến tháng 1/2025, Trần Hải Dương giữ vai trò cầm đầu, thiết lập đường dây mua bán ma túy từ Lào về Huế. Dương lôi kéo Nguyễn Đình Tráng Kiệt làm trợ thủ đắc lực để trực tiếp vận chuyển, cất giấu hàng. Các giao dịch tiền bạc được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng để ngụy trang.

Đầu tháng 1/2025, theo lệnh của Dương, Kiệt liên tục nhận nhiều gói ma túy cùng 2 khẩu súng, đạn từ các đối tượng lạ mặt rồi đem cất giấu tại nhà bố vợ là ông Nguyễn Sanh Mười (phường Kim Trà). Chiều 7/1/2025, công an khám xét khẩn cấp nơi này, thu giữ lượng ma túy lớn gồm hơn 22,1kg Methamphetamine, hơn 2kg Ketamine cùng MDMA, Nimetazepam (tổng cộng 28.830,54 gam). Dấu vân tay của Kiệt cũng bị phát hiện trùng khớp trên các bao gói.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Văn Cao là đầu mối tiêu thụ lớn của Dương. Cao thuê Hồ Đức Niệm hỗ trợ giao nhận hàng. Ngày 6/1/2025, Niệm bị bắt quả tang tại khu vực Đàn Nam Giao khi đang chuẩn bị giao hơn 1kg Methamphetamine. Đối tượng Lê Đình Tuấn cũng sa lưới sau khi công an làm rõ hành vi nhiều lần mua ma túy từ Cao và Niệm để bán lẻ kiếm lời.

Tại phiên tòa, các bị cáo Kiệt, Cao, Niệm, Tuấn đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng chủ mưu Trần Hải Dương đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc nhất.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hải Dương mức án cao nhất của khung hình phạt là tử hình; Nguyễn Đình Tráng Kiệt mức án Chung thân; Hoàng Văn Cao 20 năm tù; Hồ Đức Niệm 17 năm tù và Lê Đình Tuấn 11 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
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