Ký kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới

Người dân trên địa bàn được nghe tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết. Thành viên các tổ tự quản ký kết bản đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới. Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 xã A Lưới 5; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, UBND xã A Lưới 5 phối hợp Đồn Biên phòng Hương Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động và thành lập tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đồng thời, thành lập 2 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới trên địa bàn xã A Lưới 5, gồm 60 hộ gia đình, với trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình, quần chúng nhân dân trong thôn, bản chấp hành mọi chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế khu vực biên giới, hiệp định, hiệp nghị về quy chế biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào đã ký kết.