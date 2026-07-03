Ngăn ma túy xâm nhập lĩnh vực vận tải

Lực lượng công an tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống ma túy

Từ ký cam kết

Cuối tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế phối hợp với Công an phường Hương An và Ban Quản lý Bến xe phía Bắc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và phòng, chống ma túy cho các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe đang hoạt động tại Bến xe phía Bắc. Hoạt động nằm trong chuỗi giải pháp tăng cường quản lý lĩnh vực vận tải, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Tại hội nghị, Công an phường Hương An tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy và các chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện; khuyến nghị các doanh nghiệp tăng cường quản lý đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Tài xế Bùi Đình Đức chia sẻ: “Là người trực tiếp cầm lái, chúng tôi ý thức rằng chỉ một phút lơ là hoặc sử dụng rượu, bia, ma túy hay các chất kích thích cũng có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng. Qua buổi tuyên truyền, bản thân được cập nhật thêm nhiều quy định mới của pháp luật cũng như hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn cho hành khách và những người tham gia giao thông. Tôi sẽ luôn chấp hành nghiêm các quy định, tuyệt đối không sử dụng ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện và cũng sẽ nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện”.

Khép lại chương trình, đại diện các đơn vị chức năng, doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống ma túy, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Đến siết chặt kiểm tra

Không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe, lực lượng CSGT Công an TP. Huế còn tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lưu lượng phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa, đặc biệt là xe tải trọng lớn chở khoáng sản, vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh và nhiều tuyến tỉnh lộ trên địa bàn TP. Huế tăng cao. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Phòng CSGT đã bố trí lực lượng, phương tiện, thành lập các tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đã giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế vi phạm liên quan đến ma túy. Điển hình, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã A Lưới 2, lực lượng Công an xã A Lưới 2 phối hợp với Phòng CSGT Công an TP. Huế đã phát hiện tài xế xe đầu kéo Trần Văn Cường dương tính với chất ma túy và tàng trữ hơn 2,1 gam Methamphetamine. Sau đó, Cường đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đầu năm 2026, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Lộc An, tổ công tác thuộc Trạm CSGT tiếp tục phát hiện tài xế xe đầu kéo Nguyễn Hữu Hùng dương tính với chất ma túy. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng còn phát hiện một hộp pháo hoa và một con dao có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Toàn bộ vụ việc sau đó được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngăn chặn từ sớm

Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và các loại hình vận tải tương tự diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Công an TP. Huế nhận định các đối tượng phạm tội đang có xu hướng lợi dụng tính lưu động, riêng tư và phổ biến của taxi, xe hợp đồng để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thậm chí sử dụng phương tiện làm nơi tổ chức sử dụng ma túy. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra mà còn ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp và an toàn của đội ngũ lái xe.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP. Huế đề nghị các doanh nghiệp siết chặt quy trình tuyển dụng, kiểm tra kỹ hồ sơ, lý lịch tài xế. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với những trường hợp có biểu hiện nghi vấn hoặc dương tính với chất ma túy.

Các doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng công an; khai thác hiệu quả hệ thống giám sát hành trình GPS và các công cụ quản lý nội bộ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, đặc biệt trong các khung giờ nhạy cảm. Song song với các giải pháp quản lý, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ lái xe, nhân viên cũng được xác định là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành, góp phần xây dựng môi trường vận tải an toàn, lành mạnh.