Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ, dương tính với ma túy

HNN.VN - Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa (sinh năm 2008, trú tại phường Phú Xuân) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Chủ động phòng ngừa và ứng phó cháy, nổXử lý 28 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, vi phạm trật tự giao thôngPhát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự

Đối tượng Trần Kiêm Anh Khoa (áo đen) tại cơ quan công an 

Theo thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch của Công an TP. Huế về tăng cường công tác phòng, chống thanh niên, thiếu niên càn quấy gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, vào khoảng 21h30 ngày 19/4, các tổ công tác đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và lập chốt tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến trước đường Hùng Vương, tổ công tác phát hiện Trần Kiêm Anh Khoa (sinh năm 2008, trú tại phường Phú Xuân) điều khiển xe máy hiệu Honda SH chưa đăng ký biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở theo Nguyễn Khải Hưng (sinh năm 2008) cũng không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Khoa không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến và rẽ vào đường Lê Quý Đôn hướng về đường Bà Triệu.

Phát hiện phía trước có chốt chặn, Khoa tiếp tục chuyển hướng sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh. Khi gặp tổ công tác của Công an phường Thuận Hóa đang lập rào chắn kiểm soát, đối tượng vẫn không dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào rào chắn kim loại.

Cú va chạm khiến một thành viên trong tổ công tác bị ngã xuống đường, đồng thời Khoa và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chăm lo đời sống công nhân:
Từ chủ trương đến chuyển động thực tiễn

Sáng 24/4, Liên đoàn Lao động thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026) và hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”, với nhiều nội dung thiết thực hướng về người lao động (NLĐ).

Từ chủ trương đến chuyển động thực tiễn
Siết chặt phòng, chống ma túy và tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở

Sáng 23/4, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy liên quan đến công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng địa bàn không ma túy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến dự và chủ trì hội nghị.

Siết chặt phòng, chống ma túy và tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở
Ký họa di sản kiến trúc Pháp trên đất Huế

40 nghệ sĩ là giảng viên, sinh viên đến từ Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) và một số họa sĩ, kiến trúc sư cùng tham gia chương trình sáng tác Ký họa di sản kiến trúc Pháp và di tích lịch sử văn hóa Huế.

Ký họa di sản kiến trúc Pháp trên đất Huế
Thêm hai ấn phẩm hay cho Tủ sách Huế

Tuyển tập những bài nghiên cứu về Triều Nguyễn (tập 1 và 2, NXB Thuận Hóa), với hơn 2.700 trang và 165 công trình nghiên cứu tiêu biểu tuyển chọn từ Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trong hơn 20 năm từ 1991 - 2012.

Thêm hai ấn phẩm hay cho Tủ sách Huế

