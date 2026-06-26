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ClockThứ Bảy, 27/06/2026 08:24

Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

HNN.VN - Sáng 27/6, UBND TP. Huế tổ chức “Lễ Mít tinh trực truyến toàn quốc và Giải chạy hưởng ứng Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” năm 2026.

Phiên tòa giả định góp phần phòng ngừa tệ nạn ma túy trong giới trẻNhóm đối tượng lãnh án vì mua bán, sử dụng trái phép ma túyHơn 250 đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền phòng chống ma túy và tư vấn việc làmTừng bước hiện thực hóa mục tiêu “phường không ma túy”

Thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng toàn quốc “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”  

Tham dự, có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) do Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Hà Nội phát động trên phạm vi toàn quốc.

Lễ mít tinh tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP. Hà Nội). Đồng thời, kết nối trực tuyến đến 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Tại TP. Huế, điểm cầu diễn ra tại khu vực Nghinh Lương Đình (đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân) với sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân. Ngay sau Lễ mít tinh, các đại biểu và người dân tham gia Giải chạy hưởng ứng với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy". Lộ trình giải chạy xuất phát từ Nghinh Lương Đình, theo tuyến đường Lê Duẩn - Cửa Ngăn - đường 23/8 - Cửa Quảng Đức - Lê Duẩn và về đích tại Nghinh Lương Đình.

Lãnh đạo TP. Huế cùng đông đảo người dân tham gia Giải chạy hưởng ứng với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy" 

Cùng với điểm cầu cấp thành phố, lễ mít tinh và giải chạy còn được tổ chức đồng loạt tại các xã, phường trên địa bàn, tạo khí thế hưởng ứng sôi nổi Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Thông qua các hoạt động, UBND TP. Huế mong muốn lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành cùng toàn thể Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Đồng thời, khuyến khích rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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