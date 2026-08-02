Lan tỏa thương hiệu điểm đến Huế bằng những cách kể chuyện mới

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại chương trình

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế đang có những câu chuyện mới được tạo ra mỗi ngày. Điều thành phố mong muốn không chỉ là đưa thêm thông tin về Huế đến với công chúng, mà là tạo thêm những cách kể mới, gần gũi và sinh động hơn về Huế.

Thành phố trân trọng mời gọi các doanh nghiệp MCN, các nền tảng, KOLs và nhà sáng tạo nội dung đến với Huế, trải nghiệm Huế, hiểu Huế và kể câu chuyện Huế theo cách riêng của mình. Mỗi doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung đều có một cộng đồng, một ngôn ngữ và một cách kể chuyện riêng; khi những cách kể ấy cùng hội tụ tại Huế, chúng ta sẽ tạo nên sức lan tỏa lớn hơn cho điểm đến này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, thành phố xác định cách làm truyền thông chuyên nghiệp và sẽ “đóng đinh” các khung chương trình trong một giai đoạn dài để làm truyền thông sớm. Đồng thời, thành phố cũng quan tâm các cơ chế, chính sách truyền thông và tạo điều kiện cho KOLs, những đơn vị, những nhà sáng tạo nội dung số trong hoạt động truyền thông, quảng bá điểm đến.

Thành phố Huế mong muốn từ cuộc gặp hôm nay, những trao đổi và ý tưởng sẽ được chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể, những sản phẩm nội dung thiết thực và những mối quan hệ đồng hành lâu dài.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã giới thiệu thông tin về lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế Wonderverse Music Fest 2026; các hoạt động trọng điểm và cơ hội hợp tác truyền thông đến hết năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Đây là cơ hội mở rộng hợp tác với các nền tảng, doanh nghiệp truyền thông, MCN/network và các nhà sáng tạo nội dung.

Đại diện các doanh nghiệp, KOLs trải nghiệm trong chương trình famtrip. Ảnh: Hò Lơ Travel

Ban tổ chức cũng giới thiệu định hướng hình thành “Mạng lưới Đối tác Truyền thông Huế”, tạo nền tảng kết nối lâu dài giữa thành phố với các nền tảng số, MCN/network, KOLs, nhà sáng tạo nội dung, cơ quan báo chí và doanh nghiệp truyền thông. Đây là bước đi góp phần hình thành hệ sinh thái truyền thông và công nghiệp văn hóa của thành phố Huế, huy động hiệu quả hơn nguồn lực xã hội và cộng đồng sáng tạo trong quảng bá hình ảnh địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra tọa đàm “Truyền thông di sản và phát triển Hệ sinh thái Công nghiệp Văn hóa thành phố Huế” cùng chương trình famtrip trải nghiệm văn hóa, di sản và du lịch Huế để các doanh nghiệp quản lý Mạng đa kênh (MCN), quản lý nhà sáng tạo nội dung và KOLs trực tiếp khám phá và trải nghiệm những giá trị đặc sắc của Huế thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm.