Sa lưới đường dây ma túy, 3 thanh niên lĩnh án nặng

Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 8/2025, Nguyễn Trường An tham gia đường dây mua bán ma túy do Lê Ngọc Ben cầm đầu. Bị cáo này có nhiệm vụ nhận, cất giấu và trực tiếp bán ma túy, đồng thời thuê Đinh Xuân Tuấn Kiệt đi giao ma túy cho khách để hưởng tiền công.

Quá trình hoạt động, các bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP. Huế. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2025 đến khi bị bắt, Nguyễn Trường An đã chuyển cho Lê Ngọc Ben gần 100 triệu đồng tiền bán ma túy.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14/9/2025, tại kiệt 146 Phan Chu Trinh (phường Thuận Hóa), lực lượng Công an TP Huế bắt quả tang Đinh Xuân Tuấn Kiệt khi đang chuẩn bị giao ma túy cho khách. Tang vật thu giữ gồm Methamphetamine và Ketamine.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Trường An tại phường Mỹ Thượng, cơ quan chức năng thu giữ thêm hơn 30 gam Methamphetamine và hơn 231 gam Ketamine cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối với Huỳnh Công Lân, sau khi biết Nguyễn Trường An bị bắt, bị cáo đã đến nhà nhằm tìm, tiêu hủy ma túy để che giấu hành vi phạm tội nhưng bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước về ma túy, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân TP. Huế đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường An mức án 16 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Đinh Xuân Tuấn Kiệt 6 năm tù cùng tội danh; bị cáo Huỳnh Công Lân 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Che giấu tội phạm”.

Đối với Lê Ngọc Ben hiện đã bỏ trốn, cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt, xử lý theo quy định pháp luật.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các đối tượng có ý định tham gia vào tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.