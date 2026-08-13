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ClockThứ Sáu, 14/08/2026 19:15

Mời đón đọc Huế ngày nay số 500, phát hành ngày 15/8

HNN.VN - Huế ngày nay số 500, phát hành thứ Bảy, ngày 15/8/2026, tập trung nhiều nội dung đáng chú ý về nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy giá trị di sản và giải quyết những vấn đề bạn đọc quan tâm.

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 499, phát hành ngày 14/8Mời đón đọc Huế ngày nay số 498, phát hành ngày 13/8 Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 85, phát hành ngày 13/8

Đáng chú ý trên trang nhất là bài “Điểm chuẩn Đại học Huế năm 2026: Phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành”. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào các trường, khoa thành viên thuộc Đại học Huế năm 2026 dao động từ 15 đến 27,77 điểm, cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngành. Trong đó, nhiều ngành sư phạm, y khoa và răng-hàm-mặt nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao; trong khi nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật, nông lâm có mức điểm thấp hơn, mở ra thêm lựa chọn cho thí sinh.

Trang Văn hóa trên số báo này.

Điểm nhấn ở trang Thời sự - Chính trị là bài “Không còn ‘vùng an toàn’ cho sự trì trệ”. Từ thực tiễn sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bài viết chỉ ra những hạn chế như cán bộ chậm thích ứng, tâm lý e dè, sợ sai, ngại va chạm, dẫn đến chậm tham mưu, xử lý công việc hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Qua đó, bài viết làm rõ tinh thần của Quy định 207-QĐ/TW: Không chỉ “không làm sai”, cán bộ, đảng viên còn phải chủ động hành động, dám chịu trách nhiệm và lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Cùng mạch nội dung này, bài “Trách nhiệm sau những lời hứa với doanh nghiệp” đặt vấn đề từ hội nghị đối thoại của lãnh đạo thành phố với hơn 200 doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhà đầu tư. Điểm nhấn là yêu cầu các kiến nghị không chỉ được ghi nhận mà phải có đầu mối theo dõi, tiến độ và kết quả xử lý cụ thể; qua đó nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả của bộ máy hành chính.

Trang Kinh tế với bài viết đáng chú ý.

Trang Kinh tế nổi bật với bài phỏng vấn “Giảm chi phí thời gian, tăng sức hút FDI”. Bài viết chỉ ra Huế còn nhiều dư địa thu hút đầu tư nước ngoài, song hạ tầng công nghiệp, quỹ đất sạch, logistics và thủ tục hành chính vẫn cần tiếp tục cải thiện. Giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng để nâng sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, đồng thời cần chuẩn bị nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi xanh và tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp địa phương.

Ở lĩnh vực văn hóa, bài “Huế - Đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam” phân tích những lợi thế của Huế khi hội tụ hệ sinh thái di sản phong phú. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận biến tài sản văn hóa thành nguồn lực phát triển, chuyển từ khai thác chủ yếu bằng bán vé tham quan sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm, chuỗi sản phẩm văn hóa và công nghiệp văn hóa, đồng thời bảo đảm phát triển đô thị không làm tổn thương căn cước di sản.

Trang Bạn đọc - Pháp luật có bài “Thu hồi lô đất A18 KQH ở hai bên đường Tùng Thiện Vương: Do cấp sai đối tượng”. Bài viết làm rõ quá trình giao và thu hồi lô đất A18; qua đó cho thấy hệ quả của một sai phạm đã được phát hiện từ nhiều năm trước nhưng chậm xử lý dứt điểm. Vụ việc đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm, đúng trình tự và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!

Huế ngày nay
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