Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tập huấn chuyển đổi số báo chí.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Phương Thảo truyền đạt đến đội ngũ những người làm báo của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế những kiến thức, thông tin mới về chuyển đổi số báo chí; trong đó, tập trung vào các nội dung: Tổng quan báo chí Việt Nam; chuyển đổi số và nền tảng công nghệ; thói quen, nhu cầu của công chúng; tài chính và nguồn thu; những thách thức trong chuyển đổi số; lượng thông tin báo chí trên không gian mạng.

Trên cơ sở đó, hội nghị đi sâu phân tích cảnh báo toàn cầu về xu hướng né tránh tin tức; các khái niệm, thuật ngữ trên nền tảng báo chí số; mô hình tòa soạn hội tụ; mô hình “Dữ liệu và kể chuyện đa phương tiện”; các xu thế chuyển đổi số báo chí; nhu cầu cốt lõi của độc giả; thực trạng chuyển đổi số báo chí Việt Nam; hành động và công cụ đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; những chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số báo chí; chiến lược chuyển đổi số báo chí của Chính phủ; mục tiêu chuyển đổi số báo chí đến năm 2030; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đồng thời phân tích, so sánh những lợi thế, thách thức của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế với các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình ở một số địa phương khác, qua đó giúp đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhận diện rõ hơn vị trí, cơ hội và những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi số.

Từ thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay, hội nghị chỉ ra 6 bước hành động mà các tòa soạn cần thực hiện để chuyển đổi số thành công, gồm: Xác định mục tiêu và chiến lược; xây dựng nền tảng công nghệ; bảo đảm nội dung chất lượng; xây dựng cộng đồng trực tuyến; phát triển mô hình kinh doanh; đo lường và tối ưu hóa.

Trao đổi ý kiến tại hội nghị.

Một số ý kiến xung quanh chuyển sổi số báo chí tại buổi tập huấn cũng đã được Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Phương Thảo thông tin, giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm để việc chuyển đổi số báo chí của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đạt được những kết quả cao trong thời gian tới.

Đây là dịp để đội ngũ những người làm báo của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cập nhật kiến thức, nhận diện rõ hơn những thời cơ, thách thức trong quá trình chuyển đổi số; từ đó, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Sáng mai (15/8), hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nội dung về Luật Báo chí 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành do Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hiếu truyền đạt.