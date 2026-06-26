Phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống ma túy

Công an xã A Lưới 2 phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và hội thi tiểu phẩm “Học sinh xã A Lưới 2 nói không với ma túy”

Xây dựng “lá chắn” từ cơ sở

Mô hình “Giáo xứ bình yên không ma túy” tại giáo xứ Thiện Loại (xã Lộc An) nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con giáo dân, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương, lực lượng công an và giáo xứ trong việc chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy ngay từ cơ sở.

Ban điều hành mô hình được thành lập với sự tham gia của Hội đồng Giáo xứ, các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng. Thông qua các buổi sinh hoạt giáo xứ, họp dân và hoạt động tuyên truyền trực tiếp, kiến thức về phòng, chống ma túy được chuyển tải đến từng hộ gia đình, giúp người dân nhận diện rõ hơn những tác hại của ma túy cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy.

Là người thường xuyên tham gia các hoạt động của giáo xứ, bà Trương Thị Ngọc Lan chia sẻ: “Cha sở, Hội đồng Giáo xứ và bà con đều hưởng ứng tinh thần xóa bỏ các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy. Trong các buổi sinh hoạt, mọi người thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở thiếu niên, trẻ em trong giáo xứ tránh xa tệ nạn”.

Từ những buổi tuyên truyền giản dị như vậy, ý thức phòng ngừa ma túy đã dần lan tỏa trong cộng đồng giáo dân. Nhiều người không chỉ chủ động bảo vệ bản thân, gia đình mà còn tích cực tham gia tuyên truyền, nhắc nhở thanh, thiếu niên nâng cao cảnh giác trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội.

Anh Nguyễn Vĩnh Tiến, người dân giáo xứ Thiện Loại cho rằng, mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy. Bản thân mỗi người phải chủ động tránh xa ma túy, tuyệt đối không thử. Đồng thời, cần tuyên truyền cho các em thiếu nhi trong giáo xứ hiểu được tác hại của ma túy để tự bảo vệ mình.

Theo Thiếu tá Phan Văn Thảo, Phó Trưởng Công an xã Lộc An, đơn vị thường xuyên phối hợp với giáo xứ lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các buổi sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra, nắm tình hình địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Sự đồng thuận giữa chính quyền, lực lượng công an, giáo xứ và người dân đã góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Từ một mô hình ở cơ sở, “Giáo xứ bình yên không ma túy” đang từng bước trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Lộc An.

Lan tỏa phong trào toàn dân phòng, chống ma túy

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng ngừa ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên toàn địa bàn thành phố.

Công an thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo 138 thành phố triển khai nhiều giải pháp xây dựng xã, phường không ma túy; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa từ cơ sở. Hàng trăm lượt kiểm tra tại các thôn, tổ dân phố được tổ chức nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, từ các hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt cộng đồng đến hệ thống pano, băng rôn, các nền tảng mạng xã hội. Từ giữa tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, hơn 36,7 nghìn lượt người đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; trên 62 nghìn lượt người dân được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của ma túy và trách nhiệm tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Nhiều mô hình phòng, chống ma túy tiếp tục được duy trì và nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Toàn thành phố hiện có 74 mô hình đang phát huy hiệu quả, trong đó mô hình “Trường học không ma túy” được triển khai tại 115 điểm trường. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, hội thi, diễn đàn và chuyên đề tuyên truyền, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy ngay từ sớm.

Phong trào phòng, chống ma túy còn được triển khai sâu rộng tại các khu dân cư, địa bàn tôn giáo và khu vực biên giới. Nhiều mô hình như “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy”, “Tổ tự quản phòng, chống ma túy tuyến biên giới Việt - Lào”, “Đoàn viên, thanh niên phòng, chống ma túy” hay “Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội” đã góp phần phát huy sức mạnh của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Phát biểu tại hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn thành phố diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Bên cạnh việc tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, các địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, phù hợp với từng nhóm đối tượng; phát huy hiệu quả của truyền thông số và mạng xã hội trong nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý, hỗ trợ người nghiện và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Từ những mô hình hiệu quả ở cơ sở đến sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, phong trào toàn dân phòng, chống ma túy tại TP. Huế đang từng bước tạo nên thế trận phòng ngừa vững chắc. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.