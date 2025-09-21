Tìm hiểu pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong học sinh, sinh viên

Học sinh trải nghiệm kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy tại lễ phát động

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ https://cuocthitracnghiem.hssvhue.com/ hoặc thông qua Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp https://stp.hue.gov.vn/ hoặc Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Huế https://stp.hue.gov.vn/?gd=26; chọn Chuyên mục Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về PCCC và CNCH trong học sinh, sinh viên để đăng ký và dự thi.

Cuộc thi dành cho các đối tượng là học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn TP. Huế, có độ tuổi từ 12 tuổi trở lên. Thời gian dự thi bắt đầu từ ngày 22/9 đến cuối ngày 12/10/2025.

Thông qua cuộc thi nhằm cung cấp kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, trang bị kiến thức, kỹ năng, biện pháp bảo vệ hiệu quả khi xảy ra các tình huống cháy nổ cho đối tượng học sinh, sinh viên; qua đó, góp phần phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ phát sinh các sự cố cháy hoặc nổ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, người dân.