  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 22/09/2025 15:28

Tìm hiểu pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong học sinh, sinh viên

HNN.VN - Ngày 22/9, tại Trường THPT Tố Hữu (phường Phong Quảng), Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong học sinh, sinh viên.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 700 đoàn viên thanh niên xã Khe Tre Chủ động cứu hỏa cho các ngõ, hẻmRa mắt mô hình phòng cháy chữa cháy cho các ngõ, hẻm sâuĐồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện phòng cháy, chữa cháy

 Học sinh trải nghiệm kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy tại lễ phát động 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ https://cuocthitracnghiem.hssvhue.com/ hoặc thông qua Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp https://stp.hue.gov.vn/ hoặc Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Huế https://stp.hue.gov.vn/?gd=26; chọn Chuyên mục Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về PCCC và CNCH trong học sinh, sinh viên để đăng ký và dự thi.

Cuộc thi dành cho các đối tượng là học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn TP. Huế, có độ tuổi từ 12 tuổi trở lên. Thời gian dự thi bắt đầu từ ngày 22/9 đến cuối ngày 12/10/2025.

Thông qua cuộc thi nhằm cung cấp kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, trang bị kiến thức, kỹ năng, biện pháp bảo vệ hiệu quả khi xảy ra các tình huống cháy nổ cho đối tượng học sinh, sinh viên; qua đó, góp phần phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ phát sinh các sự cố cháy hoặc nổ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, người dân.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
PCCCCNCHchữa cháyphát độngcuộc thihọc sinhsinh viêntrắc nghiệm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Thái phát động xây dựng tuyến đường hoa

Sáng 21/9, UBMTTQ Việt Nam phường Phong Thái tổ chức Lễ phát động xây dựng tuyến đường hoa tại tổ dân phố (TDP) Cổ Bi 1 và Cổ Bi 2. Hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030, đồng thời hưởng ứng cao điểm “Ngày Chủ nhật xanh” do UBND thành phố phát động.

Phong Thái phát động xây dựng tuyến đường hoa
Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế:
Trao 60 suất học bổng cho học sinh Tuyên Quang

Sáng 15/9, Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội (TTXH), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP. Huế thông tin: Nhân mùa Vu lan Báo hiếu năm 2025 và mừng năm học mới 2025 - 2026, Ban TTXH, GHPGVN TP. Huế đã tổ chức chuyến thăm, trao tặng học bổng tại tỉnh Tuyên Quang (được sáp nhập bởi 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang).

Trao 60 suất học bổng cho học sinh Tuyên Quang
Giải ngân vốn vay STEM cho 2 nghiên cứu sinh

Ngày 14/9, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức giải ngân vốn vay theo Quyết định số 29 ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (gọi tắt ngành STEM).

Giải ngân vốn vay STEM cho 2 nghiên cứu sinh
Phú Bài: Trao 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp chào đón năm học mới và Tết Trung thu 2025, sáng 13/9, UBND phường Phú Bài phối hợp với nhà tài trợ (Phượt bike miền Trung và CLB xe đạp RR Phú Bài - Huế) tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phú Bài Trao 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top