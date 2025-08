Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện phòng cháy, chữa cháy

Đại diện doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh trao đổi các vấn đề về PCCC với lãnh đạo Công an thành phố

Tham dự hội nghị có hơn 250 người đại diện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các cơ sở được phổ biến những nội dung cốt lõi của các văn bản pháp luật mới như: Luật PCCC mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025; các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành...

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố đã lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở, doanh nghiệp trong quá trình chấp hành các quy định về PCCC&CNCH năm 2025. Đồng thời, giải đáp các câu hỏi liên quan đến quy trình thẩm duyệt, nghiệm thu, công tác huấn luyện nghiệp vụ và các thủ tục hành chính liên quan khác.

Hội nghị là dịp để Công an thành phố thể hiện tinh thần “Phục vụ, kiến tạo, đồng hành”; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn PCCC; hướng đến xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn, bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.