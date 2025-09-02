Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 700 đoàn viên thanh niên xã Khe Tre

Hơn 700 đoàn viên thanh niên và giáo viên nhà trường được tuyên truyền, phổ biến và thực hành về phòng cháy chữa cháy

Tại hội nghị, khoảng 700 đoàn viên, thanh niên và học sinh đã được tuyên truyền, phổ biến các nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày, gồm: Luật An toàn giao thông đường bộ ; kỹ năng phòng cháy chữa cháy; phòng chống tệ nạn ma túy; xây dựng xã Khe Tre không ma túy năm 2025; các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng và công nghệ cao.

Thông qua chương trình, các đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Kết thúc chương trình toàn thể giáo viên, nhân viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh toàn trường ký cam kết chấp hành pháp luật và chung tay xây dựng xã Khe Tre không ma túy.