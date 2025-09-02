  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 06/09/2025 11:55

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 700 đoàn viên thanh niên xã Khe Tre

HNN.VN - Sáng 6/9, Công an xã Khe Tre phối hợp với Xã đoàn Khe Tre và Trường THPT Nam Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025 cho toàn thể giáo viên, nhân viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh toàn trường.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thu giữ 4 súng tự chế Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóngSiết chặt quản lý, đảm bảo môi trường vận tải du lịch lành mạnhPhổ biến pháp luật cho hơn 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệpNâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường

 Hơn 700 đoàn viên thanh niên và giáo viên nhà trường được tuyên truyền, phổ biến và thực hành về phòng cháy chữa cháy 

Tại hội nghị, khoảng 700 đoàn viên, thanh niên và học sinh đã được tuyên truyền, phổ biến các nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày, gồm: Luật An toàn giao thông đường bộ ; kỹ năng phòng cháy chữa cháy; phòng chống tệ nạn ma túy; xây dựng xã Khe Tre không ma túy năm 2025; các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng và công nghệ cao.

Thông qua chương trình, các đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Kết thúc chương trình toàn thể giáo viên, nhân viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh toàn trường ký cam kết chấp hành pháp luật và chung tay xây dựng xã Khe Tre không ma túy.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
PCCCtuyên truyềnphổ biếnpháp luậtma túycông nghệ caocông anKhe Tre
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao trả điện thoại đánh rơi cho nữ sinh viên Nhật Bản

Ngày 2/9, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP. Huế cho biết đã trao trả điện thoại di động bị đánh rơi cho chị Mii Uchino (SN 1999, quốc tịch Nhật Bản, sinh viên Trường Đại học Tsukuba hiện đang tham gia hội thảo tại Đại học Huế).

Trao trả điện thoại đánh rơi cho nữ sinh viên Nhật Bản
Đặc xá cho 18 phạm nhân dịp 2/9

Ngày 1/9, Công an TP. Huế tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Đặc xá cho 18 phạm nhân dịp 2 9
Tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 31/8, Công an TP. Huế cho biết: “Tổ tuần tra thanh niên” vừa đồng loạt ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trung tâm thành phố và địa bàn giáp ranh vào tối 30 và rạng sáng ngày 31/8; qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 9
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30/8, Trung tá Lê Bá Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top