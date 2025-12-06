Trao giải cuộc thi vẽ tranh phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh trung học cơ sở

BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế trao giải Nhất cho em Cao Ngọc Thảo My

Cuộc thi do CDC Huế phối hợp tổ chức cùng UBND xã Quảng Điền, Đan Điền và phường Phong Quảng nhằm đẩy mạnh truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử. Thông qua các tác phẩm hội họa, học sinh được tìm hiểu thêm về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng như những quy định xử phạt liên quan theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Phát biểu tại Lễ trao giải, BSCKII.Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là phương thức truyền thông trực quan giúp học sinh hiểu rõ hơn mức độ nguy hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới. “Thông qua tranh vẽ, chúng tôi mong muốn hình thành nhận thức đúng đắn, giúp các em biết chủ động phòng tránh và nói không với thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Nhiều tác phẩm xuất sắc đoạt giải tại cuộc thi

Được biết, cuộc thi được triển khai từ ngày 10 đến 29/11 tại các trường THCS trên địa bàn. Sau vòng sơ loại tại trường, mỗi đơn vị chọn 10 tác phẩm tiêu biểu gửi về Phòng Văn hóa - Xã hội để tham gia vòng sơ khảo cấp xã/phường diễn ra ngày 5 - 8/12. Vòng chung khảo và lễ trao giải được tổ chức ngày 12/12 tại xã Quảng Điền.

Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 31 giải cá nhân và 3 giải tập thể, với tổng giá trị giải thưởng 61,5 triệu đồng. Trong đó, giải Nhất thuộc về em Cao Ngọc Thảo My, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Điền Hải; 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích được trao cho các tác phẩm xuất sắc khác. Ba giải tập thể thuộc về các Trường THCS Đặng Dung, Điền Hải và Nguyễn Hữu Đà. Năm nay, cơ cấu giải thưởng được đánh giá phong phú và mức thưởng cao hơn những lần tổ chức trước, góp phần khích lệ sự tham gia sôi nổi của học sinh và nhà trường.

Trong quá trình triển khai, CDC Huế phối hợp chặt chẽ với các xã, phường trong công tác hướng dẫn, chấm thi, truyền thông và chuẩn bị cơ sở vật chất cho chương trình tổng kết. Các trường cũng ghi hình, chụp ảnh tư liệu để phục vụ công tác tuyên truyền rộng rãi.

Cuộc thi không chỉ là hoạt động ngoại khóa bổ ích mà còn lan tỏa thông điệp “Nói không với thuốc lá”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho học sinh và cộng đồng. Qua mỗi tác phẩm, các em đã gửi gắm góc nhìn trong trẻo nhưng đầy trách nhiệm, chung tay xây dựng môi trường sống không khói thuốc tại TP. Huế.