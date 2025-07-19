Ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy cho các ngõ, hẻm sâu

Trao quyết định Thành lập tổ quản lý mô hình "PCCC các ngõ hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được" trên địa bàn phường

Tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Huế, UBND phường Phú Xuân, Công an phường, Công ty CP Cấp nước Huế; bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và đông đảo người dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch số 1270/KH-UBND của UBND phường, mô hình này được triển khai nhằm nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ tại những tuyến hẻm sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Đây là một trong những giải pháp thiết thực giúp lực lượng tại chỗ chủ động xử lý ban đầu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Tại buổi ra mắt, các lực lượng đã thực hành tình huống giả định: Một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở kiệt 71 Nhật Lệ do chập điện, nhanh chóng bùng phát vì trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy và có nguy cơ lan sang các nhà liền kề. Lực lượng PCCC cơ sở cùng người dân lập tức triển khai các phương án khống chế đám cháy, sử dụng phương tiện được trang bị để dập lửa, cứu hộ và sơ tán tài sản.

Đám cháy đã được các lực lượng khống chế trong tình huống giả định xảy ra cháy do chập điện trong ngõ hẻm sâu

Mô hình PCCC ngõ, hẻm sâu của phường được trang bị bước đầu gồm: 1 trụ nước chữa cháy, 3 vòi A, 2 vòi B, 2 lăng B, 1 ba chạc, 1 khóa trụ nước. Toàn bộ kinh phí được xã hội hóa từ sự hỗ trợ của Công ty CP Cấp nước Huế và đóng góp của người dân.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, hoạt động này không chỉ giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng PCCC&CNCH cho cộng đồng mà còn củng cố phương châm “4 tại chỗ”. Qua đó, lực lượng PCCC cơ sở có thể vận hành thành thạo thiết bị, xử lý kịp thời các sự cố ngay khi mới phát sinh.

Song song với diễn tập, lực lượng chức năng đã tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC&CNCH cho người dân, vận động mọi người tích cực tham gia phong trào “Toàn dân PCCC&CNCH”. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an, lực lượng cơ sở và người dân được đánh giá là yếu tố then chốt giúp mô hình phát huy hiệu quả.