Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Đồng chí Lê Chí Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH chỉ huy lực lượng tại buổi diễn tập

Đây là hoạt động định kỳ theo quy định nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, rèn luyện khả năng phối hợp của các lực lượng khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại cơ sở. Buổi diễn tập có sự tham gia của Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, cùng toàn thể CBCNV làm việc tại nhà ĐHSX và 35 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện thiết bị chuyên dụng từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP. Huế.

Với tình huống giả định: Khoảng 9 giờ sáng xảy ra cháy tại tầng hầm tòa nhà do sự cố chập điện. Đám cháy lan nhanh, sinh ra nhiều khói, khí độc, khiến hàng chục CBCNV mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm. Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã triển khai báo động, sơ tán người, di chuyển tài sản, tổ chức chữa cháy ban đầu bằng bình CO₂, MFZ và họng nước vách tường. Tuy nhiên, do đám cháy lan rộng và có nhiều nạn nhân mắc kẹt, lực lượng cơ sở nhanh chóng báo cáo Ban Giám đốc, đồng thời gọi số 114 đề nghị hỗ trợ.

Lực lượng Đội PCCC-CNCH chuyên nghiệp và CBCVN PC Huế tham gia diễn tập

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TP. Huế có mặt, phối hợp triển khai nhiều biện pháp đồng bộ: Cứu người bị nạn, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn, chống cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Buổi diễn tập được tổ chức theo hai giai đoạn: Lực lượng cơ sở xử lý ban đầu, sau đó lực lượng chuyên nghiệp phối hợp ứng cứu, đảm bảo sát với tình huống diễn ra thực tế.

Lãnh đạo PC Huế chia sẻ, công tác PCCC&CNCH luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của CBCNV và khách hàng. Đánh giá sau diễn tập, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP. Huế ghi nhận sự chuyên nghiệp của PC Huế, nhất là tính tự giác, ý thức cao của mỗi CBCNV. Thông qua buổi diễn tập này không chỉ giúp hoàn thiện quy trình ứng phó sự cố, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng chuyên nghiệp, mà còn là dịp để PC Huế kiểm tra sự sẵn sàng của trang thiết bị, phương tiện PCCC-CNCH, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hành công tác cứu thương và di chuyển tài sản tại buổi diễn tập

Theo đánh giá chung, buổi diễn tập phương án PCCC&CNCH năm 2025 của PC Huế diễn ra thành công, đạt mục tiêu đề ra, để lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho tập thể CBCNV. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới xây dựng một môi trường làm việc an toàn, văn minh, đúng tinh thần “Chủ động phòng ngừa - Sẵn sàng ứng phó - An toàn là trên hết”.