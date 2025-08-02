Chủ động cứu hỏa cho các ngõ, hẻm

Đám cháy trong tình huống giả định đã được các lực lượng khống chế

“Lá chắn” chống cháy

Mới đây, tại các tuyến hẻm kiệt 71, kiệt 23 Nhật Lệ và kiệt 58 Phùng Hưng, UBND phường Phú Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC - Công an thành phố, Công ty CP Cấp nước Huế, Công an phường tổ chức ra mắt mô hình “PCCC các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được” và thực tập phương án chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Buổi diễn tập bắt đầu bằng tình huống giả định: Một vụ cháy bùng phát tại nhà dân ở kiệt 71 Nhật Lệ do chập điện. Trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nguy cơ lan sang các nhà liền kề rất cao. Ngay lập tức, lực lượng PCCC cơ sở cùng người dân triển khai đội hình, sử dụng trụ nước chữa cháy và các thiết bị đã trang bị để khống chế ngọn lửa, cứu hộ người mắc kẹt và di chuyển tài sản ra ngoài. Chỉ sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ông Dương Văn Toàn, Tổ trưởng PCCC cụm dân cư khu vực 7, 8 chia sẻ: “Hai khu vực này có gần 600 hộ dân, nhà cửa san sát, kiệt hẻm nhỏ và chằng chịt như bàn cờ. Nếu xảy ra cháy, người dân sẽ là lực lượng tiếp cận nhanh nhất. Việc được tập huấn, diễn tập tình huống thực tế giúp chúng tôi tự tin hơn khi xử lý ban đầu, không còn lúng túng nữa”.

Theo kế hoạch 1270/KH-UBND của UBND phường, mô hình được triển khai tại các hẻm sâu, nhất là hẻm sâu từ 150m trở lên - nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận, nhằm phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ.

Những năm gần đây, đã có nhiều vụ cháy ở các ngõ, hẻm sâu, để lại thiệt hại nặng nề vì xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường. Đây là “điểm mù” trong công tác PCCC, đòi hỏi mỗi khu phố, mỗi hộ dân phải tự trở thành “pháo đài” an toàn.

Chủ tịch UBND phường Phú Xuân, ông Nguyễn Việt Bằng cho biết: “Phú Xuân có dân số đông, với hơn 130.000 người, trong đó nhiều khu vực là hẻm sâu xe chữa cháy không thể vào. Đây là mô hình điểm, được trang bị trụ nước, vòi chữa cháy, lăng phun, khóa trụ… để người dân chủ động xử lý. Kinh phí được xã hội hóa từ doanh nghiệp và đóng góp của bà con. Sắp tới, phường sẽ nhân rộng trên cả địa bàn, đồng thời tích hợp vào các dự án nâng cấp đường kiệt”.

Theo ông Bằng, mô hình đã phát huy hiệu quả ngay từ khi ra mắt, lan tỏa tinh thần cảnh giác PCCC trong từng khu vực, từng hộ gia đình.

Tăng ý thức, giảm rủi ro

Thượng tá Lê Văn Thứ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Huế đánh giá: “Chúng tôi xác định người dân là trung tâm, là chủ thể. An toàn cháy, nổ là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Mô hình này khác điểm chữa cháy công cộng trước đây vì có trụ nước chữa cháy và các thiết bị lăn vòi, giúp lực lượng tại chỗ xử lý ngay. Chỉ cần phát hiện sớm, người dân có thể dập lửa kịp thời mà không phải chờ lực lượng chuyên nghiệp”.

Ông Thứ nhấn mạnh: “5 phút vàng” đầu tiên là yếu tố quyết định. Khi lực lượng tại chỗ đã được huấn luyện bài bản, có trang thiết bị phù hợp, khả năng ngăn chặn cháy lan, cháy lớn sẽ cao hơn rất nhiều.

Theo thống kê, phường Phú Xuân có hàng trăm tuyến kiệt nhỏ, sâu, nhiều đoạn chỉ rộng hơn 1m. Trong trường hợp cháy, xe cứu hỏa khó tiếp cận hoặc hoàn toàn không thể vào. Từ thực tế này, mô hình PCCC cộng đồng ra đời như một giải pháp mang tính “nội công” cho công tác cứu hỏa.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7 Đông Ba, ông Nguyễn Văn Hạ hào hứng: Cách đây 2 tháng, khi cán bộ PCCC và công an phường xuống khảo sát, đo đạc để đặt họng nước, bà con ai cũng phấn khởi. “Đây là mô hình đầu tiên ở Huế, nên mọi người sẵn sàng đóng góp. Giờ có trụ nước ngay trong kiệt, chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Mong rằng mô hình sẽ được nhân rộng ra toàn thành phố”, ông Hạ nói.

Từ một sáng kiến địa phương, “PCCC các ngõ, hẻm sâu” đang mở ra hướng đi mới cho đô thị Huế: không chỉ dựa vào lực lượng chuyên nghiệp, mà biến mỗi người dân thành “người lính cứu hỏa” ngay trong chính khu phố mình.

Ngoài những thiết bị chữa cháy, điều mô hình này mang lại lớn hơn là ý thức. Khi bà con được tập huấn, được cầm vòi chữa cháy, vận hành trụ nước, họ sẽ hiểu rõ mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và trách nhiệm của mình. Từ đó, các thói quen an toàn: tắt điện khi ra khỏi nhà, không để vật liệu dễ cháy gần bếp, bảo dưỡng dây dẫn điện… cũng được nâng lên.

“Phòng cháy tốt thì không phải chữa cháy. Nhưng nếu chẳng may xảy ra, thì mình phải là người đầu tiên cứu lấy nhà mình, xóm mình”, ông Toàn nói, mắt hướng về chiếc trụ nước mới lắp, như một “người gác lửa” thầm lặng trong con hẻm nhỏ.