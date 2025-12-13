  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 13/12/2025 07:58

TechFest 2025: Chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia-TechFest Việt Nam, tối 12/12, Chung kết cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội.

Bế mạc Techfest vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung Hơn 300 sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo triển lãm tại ngày hội Techfest

Sự kiện quy tụ 10 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ trong và ngoài nước. Cuộc thi do Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (NATEC) phối hợp cùng các đối tác là Startup World Cup Việt Nam, Impact Square, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững – MSD United Way Việt Nam đồng tổ chức.

 Các đội tham gia thi thuyết trình trong 5 phút và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo trong 3 phút. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Với chủ đề “Tăng trưởng xanh và Chuyển đổi số: Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam bền vững”, Cuộc thi TechFest Việt Nam 2025 được xây dựng trên định hướng thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội, môi trường và tầm nhìn dài hạn, đồng thời đề cao những dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và gắn kết chặt chẽ với các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), nền tảng cho kinh tế số và tương lai xanh của Việt Nam.

Một điểm nhấn của Chung kết Cuộc thi năm nay là việc tổ chức tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Điều này tạo cơ hội để người dân, du khách và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm, mô hình và giải pháp công nghệ mới. Không gian mở này góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự gắn kết giữa startup với xã hội.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, cuộc thi TechFest 2025 là hoạt động quan trọng triển khai tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. “Cuộc thi năm nay không chỉ là nơi lựa chọn các dự án tiềm năng mà còn là quá trình hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua nhiều vòng thi kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12, giúp startup hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và tiếp cận chuẩn ESG”, ông Lê Toàn Thắng nói.

Đánh giá về các đội thi, bà Silvie Park, Giám đốc Điều hành Cuộc thi Startup World Cup Việt Nam và Đại diện Quỹ đầu tư Công nghệ Pegasus nhận định, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua sự tự tin, tinh thần cầu thị và khả năng thích ứng của các đội thi. Nhiều đội đã đạt đến mức độ cạnh tranh tương đương với startup trong khu vực, không chỉ về công nghệ mà còn về mô hình kinh doanh và định hướng phát triển bền vững. Startup World Cup sẽ tiếp tục đồng hành với Cuộc thi TechFest nhằm hỗ trợ các dự án tiêu biểu của Việt Nam tiếp cận mạng lưới đầu tư quốc tế.

Đứng trên khía cạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở xã hội, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng MSD United Way Việt Nam cho rằng, một trong những thay đổi nổi bật của Cuộc thi TechFest 2025 là việc tích hợp bộ tiêu chí đánh giá tác động xã hội, môi trường và tính bền vững, phản ánh đúng định hướng chiến lược quốc gia và xu hướng quốc tế. Điều này không chỉ mang tới công nghệ mà còn là giải pháp bền vững. Việt Nam không chỉ khởi nghiệp để tăng trưởng, mà khởi nghiệp để phát triển có trách nhiệm. Bà Nguyễn Phương Linh cũng đề cập tới sự đa dạng của lực lượng tham gia, từ nhà khoa học, doanh nhân trẻ đến các nhóm nữ lãnh đạo, đang góp phần định hình một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn dân rộng mở hơn, công bằng hơn và giàu chiều sâu hơn tại Việt Nam.

Sau phần thi thuyết trình và phản biện, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành đánh giá độc lập, dựa trên các tiêu chí về mức độ đổi mới, khả năng triển khai, chất lượng mô hình vận hành, tiềm năng phát triển mở rộng cũng như giá trị tác động của từng dự án. Trên cơ sở đó, các giải thưởng chính của Cuộc thi TechFest 2025 đã được công bố, phản ánh nỗ lực và sự trưởng thành của các đội thi trong suốt hành trình vừa qua.

Ban tổ chức đã trao Giải Quán quân, với phần thưởng trị giá 20.000 USD tiền mặt cùng tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Startup World Cup 2026 tại San Francisco (Hoa Kỳ) cho đội Growlab, công ty công nghệ sinh học tiên phong của Việt Nam, tập trung nghiên cứu và phát triển các giống cây trồng chất lượng cao bằng kỹ thuật nuôi cấy mô, đặc biệt là cây dừa và các loại cây ăn trái nhiệt đới, nhằm cung cấp giải pháp nông nghiệp bền vững và nâng cao giá trị nông sản Việt.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa:
TechFest 2025chung kếtCuộc thitìm kiếm tài năngkhởi nghiệpĐổi mới sáng tạo quốc gia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi nghiệp từ tình yêu thương

Từ câu chuyện giản dị của một người mẹ lo lắng cho sức khỏe con trai, chị Hồ Thị Khánh Ngọc, hội viên phụ nữ phường Hương Trà - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TMDV Tinh dầu Ngọc Phương, đã kiên trì khởi nghiệp dự án “Tinh dầu Ngọc Phương - Dịu êm từng nhịp thở” .

Khởi nghiệp từ tình yêu thương
Trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2025

Ngày 6/12, UBND TP. Huế tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2025. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị tài trợ, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2025
Nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Từ ngày 3-5/12, tại Trường Cao đẳng Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố.

Nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top