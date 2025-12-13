TechFest 2025: Chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia

Sự kiện quy tụ 10 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ trong và ngoài nước. Cuộc thi do Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (NATEC) phối hợp cùng các đối tác là Startup World Cup Việt Nam, Impact Square, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững – MSD United Way Việt Nam đồng tổ chức.

Các đội tham gia thi thuyết trình trong 5 phút và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo trong 3 phút. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Với chủ đề “Tăng trưởng xanh và Chuyển đổi số: Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam bền vững”, Cuộc thi TechFest Việt Nam 2025 được xây dựng trên định hướng thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội, môi trường và tầm nhìn dài hạn, đồng thời đề cao những dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và gắn kết chặt chẽ với các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), nền tảng cho kinh tế số và tương lai xanh của Việt Nam.

Một điểm nhấn của Chung kết Cuộc thi năm nay là việc tổ chức tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Điều này tạo cơ hội để người dân, du khách và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm, mô hình và giải pháp công nghệ mới. Không gian mở này góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự gắn kết giữa startup với xã hội.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, cuộc thi TechFest 2025 là hoạt động quan trọng triển khai tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. “Cuộc thi năm nay không chỉ là nơi lựa chọn các dự án tiềm năng mà còn là quá trình hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua nhiều vòng thi kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12, giúp startup hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và tiếp cận chuẩn ESG”, ông Lê Toàn Thắng nói.

Đánh giá về các đội thi, bà Silvie Park, Giám đốc Điều hành Cuộc thi Startup World Cup Việt Nam và Đại diện Quỹ đầu tư Công nghệ Pegasus nhận định, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua sự tự tin, tinh thần cầu thị và khả năng thích ứng của các đội thi. Nhiều đội đã đạt đến mức độ cạnh tranh tương đương với startup trong khu vực, không chỉ về công nghệ mà còn về mô hình kinh doanh và định hướng phát triển bền vững. Startup World Cup sẽ tiếp tục đồng hành với Cuộc thi TechFest nhằm hỗ trợ các dự án tiêu biểu của Việt Nam tiếp cận mạng lưới đầu tư quốc tế.

Đứng trên khía cạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở xã hội, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng MSD United Way Việt Nam cho rằng, một trong những thay đổi nổi bật của Cuộc thi TechFest 2025 là việc tích hợp bộ tiêu chí đánh giá tác động xã hội, môi trường và tính bền vững, phản ánh đúng định hướng chiến lược quốc gia và xu hướng quốc tế. Điều này không chỉ mang tới công nghệ mà còn là giải pháp bền vững. Việt Nam không chỉ khởi nghiệp để tăng trưởng, mà khởi nghiệp để phát triển có trách nhiệm. Bà Nguyễn Phương Linh cũng đề cập tới sự đa dạng của lực lượng tham gia, từ nhà khoa học, doanh nhân trẻ đến các nhóm nữ lãnh đạo, đang góp phần định hình một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn dân rộng mở hơn, công bằng hơn và giàu chiều sâu hơn tại Việt Nam.

Sau phần thi thuyết trình và phản biện, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành đánh giá độc lập, dựa trên các tiêu chí về mức độ đổi mới, khả năng triển khai, chất lượng mô hình vận hành, tiềm năng phát triển mở rộng cũng như giá trị tác động của từng dự án. Trên cơ sở đó, các giải thưởng chính của Cuộc thi TechFest 2025 đã được công bố, phản ánh nỗ lực và sự trưởng thành của các đội thi trong suốt hành trình vừa qua.

Ban tổ chức đã trao Giải Quán quân, với phần thưởng trị giá 20.000 USD tiền mặt cùng tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Startup World Cup 2026 tại San Francisco (Hoa Kỳ) cho đội Growlab, công ty công nghệ sinh học tiên phong của Việt Nam, tập trung nghiên cứu và phát triển các giống cây trồng chất lượng cao bằng kỹ thuật nuôi cấy mô, đặc biệt là cây dừa và các loại cây ăn trái nhiệt đới, nhằm cung cấp giải pháp nông nghiệp bền vững và nâng cao giá trị nông sản Việt.