Thuê phòng trọ làm điểm buôn ma túy, hai bị cáo lĩnh gần 20 năm tù

Tố và Sơn trước tòa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2025, Tố quen biết Sơn và rủ tham gia giao bán ma túy. Lợi dụng Sơn còn trẻ, Tố giao nhiệm vụ cất giấu, mang ma túy đi bán cho các con nghiện, trả công từ 200.000 - 800.000 đồng/lần giao dịch.

Tố là người trực tiếp mua ma túy, sau đó chia nhỏ rồi giao cho Sơn tiêu thụ. Đến khoảng tháng 8/2025, cả hai thuê phòng số 1 và số 2, tầng 4 một khu nhà trọ trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) làm nơi cất giấu, phân chia và giao dịch ma túy.

Chiều 12/8/2025, Công an bắt quả tang Sơn tại hành lang khu nhà trọ khi đang cầm một bao thuốc lá chứa nhiều gói ma túy “khay” và các viên ma túy “kẹo”. Khám xét phòng trọ, Sơn tự nguyện giao nộp thêm số lượng lớn ma túy cất trong tủ gỗ và khai nhận số ma túy này do Tố giao để bán lại.

Cùng ngày, lúc 20 giờ 30 phút, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra phòng trọ số 1, bắt quả tang Tố đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều viên “kẹo”, ma túy “khay”, cân tiểu ly và dụng cụ phân chia.

Tố khai đã nhiều lần mua ma túy của một đối tượng tên Na (chưa rõ lai lịch) qua ứng dụng trên mạng. Lần gần nhất, Tố mua 25 viên ma túy “kẹo” và 20 gói ma túy “khay” với giá 30,6 triệu đồng, sau đó mang về phòng trọ chia nhỏ, một phần giao cho Sơn bán.

Kết quả giám định cho thấy, cơ quan chức năng thu giữ của Sơn hơn 27 gam ma túy Ketamine và MDMA; thu giữ của Tố gần 27 gam ma túy cùng loại.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Tòa tuyên phạt Phạm Lê Anh Tố 15 năm 6 tháng tù, Nguyễn Ngọc Trường Sơn 4 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.