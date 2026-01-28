  • Huế ngày nay Online
Lừa “chạy tại ngoại”, chiếm đoạt 300 triệu đồng

HNN.VN - Ngày 28/1, Tòa án Nhân dân TP. Huế tuyên phạt bị cáo Trần Kim Minh (SN 1987, trú TP. Huế) 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Bị cáo Trần Kim Minh trước tòa 

Theo cáo trạng, Minh quen biết với vợ chồng chị Ngô Thị Thu Sương và anh Nguyễn Văn Dũng (trú xã Phong Quảng). Ngày 2/2/2024, chị Sương bị triệu tập làm việc liên quan đến hành vi đánh bạc. Biết sự việc, Minh đưa ra thông tin gian dối rằng có mối quan hệ với cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, có thể “lo” cho chị Sương được tại ngoại.

Tin tưởng, ngày 3/2/2024, gia đình anh Dũng đưa 300 triệu đồng cho Minh tại khu vực trước trụ sở Công an TP. Huế. Việc giao tiền được chụp ảnh, ghi âm làm bằng chứng. Sau khi nhận tiền, Minh tiếp tục dựng các tình tiết nhằm tạo lòng tin nhưng chị Sương vẫn bị tạm giam.

Đến ngày 5/2/2024, Minh yêu cầu đưa thêm 200 triệu đồng song không được chấp nhận và không hoàn trả số tiền đã nhận. Ngày 29/3/2024, anh Dũng làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra xác định Minh đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 300 triệu đồng. Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân TP. Huế tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù.

THÁI SƠN
