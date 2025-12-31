Thứ Tư, 31/12/2025 16:26 (GMT+7)
Bắt quả tang tài xế sử dụng, tàng trữ trái phép ma túy
HNN.VN - Ngày 31/12, Công an TP. Huế cho biết vừa phát hiện một trường hợp lái xe sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang trong quá trình lưu thông trên đường.

|Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế Trần Văn Cường để làm rõ vụ việc
Theo đó, vào lúc 23h30 ngày 30/12/2025, tại Km 340+200 đường Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế) đã tiến hành dừng phương tiện mang BKS 74G-005.10 kéo theo rơ móc 74R-011.17 do đối tượng Trần Văn Cường (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Quảng Trị) lưu thông theo hướng xã A Lưới 1 đi xã Bình Điền.
Qua tiến hành test nhanh ma túy cho thấy Trần Văn Cường có kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine). Kiểm tra trên người của đối tượng Cường, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 viên nén màu hồng.
Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đang phối hợp với Công an xã A Lưới 2 tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Minh Nguyên