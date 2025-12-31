Bắt quả tang tài xế sử dụng, tàng trữ trái phép ma túy

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế Trần Văn Cường để làm rõ vụ việc

Theo đó, vào lúc 23h30 ngày 30/12/2025, tại Km 340+200 đường Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế) đã tiến hành dừng phương tiện mang BKS 74G-005.10 kéo theo rơ móc 74R-011.17 do đối tượng Trần Văn Cường (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Quảng Trị) lưu thông theo hướng xã A Lưới 1 đi xã Bình Điền.

Qua tiến hành test nhanh ma túy cho thấy Trần Văn Cường có kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine). Kiểm tra trên người của đối tượng Cường, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 viên nén màu hồng.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đang phối hợp với Công an xã A Lưới 2 tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.