Thứ Tư, 04/02/2026 16:56

Trao trả túi xách hành khách bỏ quên tại sân bay Phú Bài chứa số vàng trị giá hơn 100 triệu đồng

HNN.VN - Ngày 4/2, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế cho biết vừa kịp thời tiếp nhận thông tin, xác minh và trao trả đầy đủ tài sản bị thất lạc cho một hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Đội An ninh hàng không Công an thành phố trao trả tài sản thất lạc cho hành khách. Ảnh: T.H

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 3/2, chị H.T.L. (sinh năm 1999, trú tại TP. Huế) trong quá trình di chuyển trên chuyến bay VJ310 (TP. Hồ Chí Minh - Huế) đã bỏ quên một túi xách màu đen tại khu vực sảnh ga đến quốc nội. Trong túi xách có chứa 1 lắc tay, 1 đôi bông tai và 5 nhẫn bằng vàng với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau đó, chị H.T.L. đã nhanh chóng báo cho Đội An ninh hàng không để được hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ và chiến sĩ của đội đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh, làm rõ chủ sở hữu và thực hiện các thủ tục bàn giao theo đúng quy định. Nhờ sự xử lý kịp thời, đúng quy trình, chị H.T.L. đã sớm nhận lại toàn bộ tài sản.

Chị H.T.L. bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không Công an TP. Huế vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Việc làm thiết thực này góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng Nhân dân và hành khách khi sử dụng dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Minh Nguyên
