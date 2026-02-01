  • Huế ngày nay Online
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thăm, chúc tết các đơn vị

HNN.VN - Ngày 4/2, nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm Bảo trợ trẻ em Xuân Phú (45 Lê Viết Lượng, phường Vỹ Dạ, TP. Huế).

Hoạt động này nằm trong kế hoạch của lãnh đạo thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trung tâm Bảo trợ trẻ em Xuân Phú được xây dựng từ năm 2003, hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 30 em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi thăm, chúc Tết, đồng chí Hoàng Khánh Hùng xúc động trước nghĩa cử của những người đã và đang tài trợ để duy trì hoạt động của Trung tâm. Ngoài ra, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đánh giá cao sự tâm huyết trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng đã gửi lời chúc mừng năm mới vui vẻ, đầm ấm và trao tặng quà đến lãnh đạo và các trẻ em ở Trung tâm bảo trợ trẻ em Xuân Phú.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, đảm bảo cho các em được bảo trợ đón tết Nguyên đán ấm áp, đủ đầy.

Thăm và chúc Tết Trung tâm bảo trợ trẻ em Xuân Phú

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng đã thăm và tặng quà cho người có công, thân nhân người có công tiêu biểu tại phường Phong Quảng, các xã Đan Điền, Quảng Điền nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại đây, đồng chí Hoàng Khánh Hùng đã ân cần hỏi thăm một số gia đình có Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, có công với cách mạng. Nhân dịp tết Nguyên đán cận kề, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy mong các gia đình vui khỏe, tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển địa phương và thành phố. Đồng chí Hoàng Khánh Hùng cũng đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương luôn quan tâm, động viên các gia đình chính sách.

Gia Ân
 Từ khóa:
Nhân dịpTết Nguyên đánBính Ngọ 2026
