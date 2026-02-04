Bổ nhiệm Thượng tá Lê Thị Thanh Mai giữ chức Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo

Lãnh đạo Sở Nội vụ chúc mừng Thượng tá Lê Thị Thanh Mai được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Ban Dân tộc - Tôn giáo

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Huế.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Huế về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Lê Thị Thanh Mai, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Huế, đến công tác tại Sở Nội vụ và giữ chức Trưởng ban Ban Dân tộc - Tôn giáo.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chúc mừng đồng chí Lê Thị Thanh Mai được lãnh đạo thành phố tin tưởng điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao quá trình rèn luyện, cống hiến, năng lực chuyên môn và phẩm chất công tác của đồng chí trong thời gian qua. Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lê Thị Thanh Mai tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; phát huy kinh nghiệm thực tiễn và năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng ban Ban Dân tộc - Tôn giáo Lê Thị Thanh Mai bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Sở Nội vụ tin tưởng giao trọng trách; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ cùng tập thể Ban Dân tộc - Tôn giáo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chung của Sở Nội vụ và thành phố Huế.