Bắt đầu từ từng tổ dân phố

Tuyến đường Trần Huy Liệu từng là “điểm nóng”, hiện đã triệt phá các tụ điểm ma túy

Từ “điểm nóng”

Tổ dân phố (TDP) 12 - Đông Ba từng là địa bàn phức tạp về ANTT của phường Phú Xuân. Nơi đây tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, bến xe, công viên, chợ lớn; dân cư đông, nhiều tuyến đường nhỏ, ngõ ngách chằng chịt, người tạm trú thuộc nhiều thành phần. Đặc biệt, tuyến đường Trần Huy Liệu được xem là “điểm nóng” về tệ nạn ma túy trong nhiều năm.

Ông Hồ Đắc Hoàng Dũng, Bí thư Chi bộ TDP 12 - Đông Ba, chia sẻ: “Trước năm 2025, trên địa bàn từng xảy ra không ít vụ việc gây mất trật tự. Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà hoang, mua bán nhỏ lẻ diễn biến phức tạp, nhất là một số đối tượng nữ, gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Riêng khu vực công viên Thương Bạc, chợ Đông Ba, tình trạng người lang thang sử dụng ma túy ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống người dân”.

Chỉ riêng năm 2025, Chi bộ và TDP 12 đã phối hợp với cảnh sát khu vực quản lý 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 2 đối tượng nghiện và 1 đối tượng sau cai. Từ nguồn tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã quét xóa 5 điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt và khởi tố 12 đối tượng liên quan.

Sau khi các tụ điểm trên tuyến Trần Huy Liệu cơ bản bị triệt xóa, việc giữ vững địa bàn "sạch" trở thành nhiệm vụ then chốt. “Quan trọng nhất là không để phát sinh điểm mới. Chi bộ, TDP và cảnh sát khu vực phối hợp rất chặt chẽ. Đến nay, trên địa bàn không còn tụ điểm phức tạp, tệ nạn được kéo giảm rõ rệt, bà con yên tâm hơn hẳn”, ông Dũng nói.

Theo Bí thư Chi bộ TDP 12, kết quả đạt được không đến từ những biện pháp đơn lẻ mà là sự phát huy đồng bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. TDP đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; tổ chức nhiều buổi họp dân, quán triệt rõ mục tiêu xây dựng phường Phú Xuân không ma túy giai đoạn 2025 - 2030.

Đảng viên được phân công tham gia các tổ tuần tra, tổ tự quản ANTT; người dân ký cam kết giữ gìn an ninh, không tiếp tay cho tệ nạn. Phong trào “TDP an toàn - gia đình văn hóa không có tội phạm và tệ nạn xã hội” được duy trì thường xuyên, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động.

“Chúng tôi xác định quản lý người sử dụng, người nghiện và người sau cai là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Làm kiên trì, làm đến nơi đến chốn thì mới tiến tới mục tiêu TDP không ma túy, rồi phường không ma túy”, ông Dũng nhấn mạnh.

Lộ trình rõ ràng, giải pháp đồng bộ

Phường Phú Xuân nằm ở trung tâm phía bắc TP. Huế, có hơn 31.500 hộ dân với gần 130.000 nhân khẩu, hơn 2.000 người tạm trú. Trên địa bàn có khoảng 1.650 cơ sở kinh doanh, trong đó có 119 cơ sở lưu trú, 49 trường học, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế và các điểm du lịch thu hút khoảng 350.000 lượt khách mỗi năm.

Mật độ dân cư cao, hoạt động dịch vụ - du lịch sôi động tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Theo thống kê của Công an phường Phú Xuân, hiện có 135 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó 41 đối tượng thuộc diện quản lý theo Nghị định 105, 82 đối tượng theo Nghị định 116, 12 đối tượng sau cai; chưa kể các trường hợp tâm thần, “ngáo đá”.

Trung tá Hồ Tuấn Việt, Trưởng Công an phường Phú Xuân cho biết, tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa, hoạt động tinh vi hơn, chuyển sang mua bán nhỏ lẻ, lưu động, lợi dụng nhà trọ, quán karaoke, khu vực vắng người. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, sử dụng chất kích thích vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số khu vực gần công viên, sông Hương, các tuyến đường quanh Đại Nội.

Để giữ vững và nâng cao kết quả, Trung tá Hồ Tuấn Việt cho biết, đơn vị phân công cán bộ phụ trách địa bàn, gắn rõ trách nhiệm cá nhân theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”. Mỗi đối tượng nghiện đều có người chủ trì quản lý, không để phát sinh thêm người nghiện mới.

Các mô hình “TDP an toàn - không có tội phạm”, “Tổ tự quản nhà trọ an toàn”, “Hộ gia đình không có người vi phạm pháp luật”, “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tệ nạn xã hội” tiếp tục được nhân rộng. Người dân được khuyến khích tố giác tội phạm qua các kênh như Zalo khu dân cư, hòm thư tố giác, ứng dụng Hue-S.

Công tác quản lý cư trú, lưu trú được siết chặt; chủ nhà trọ, cơ sở lưu trú ký cam kết không để xảy ra tội phạm. Hệ thống camera an ninh tiếp tục được mở rộng đến các ngõ hẻm, khu vực phức tạp. Công tác tuyên truyền được đổi mới với nhiều hình thức gần gũi như phiên tòa giả định, tuyên truyền học đường, hội thi, chuyên đề phòng chống ma túy.

Đặc biệt, phường chú trọng công tác tái hòa nhập cộng đồng, kết nối doanh nghiệp hỗ trợ việc làm cho người sau cai, huy động các đoàn thể cùng tham gia giám sát, giúp đỡ, cảm hóa. “Giữ được sự bình yên từ cơ sở chính là nền tảng để Phú Xuân trở thành phường an toàn và là điểm đến thân thiện của du khách”, Trung tá Hồ Tuấn Việt nói.