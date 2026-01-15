Mỗi năm phấn đấu tăng tối thiểu 15% số xã, phường đạt tiêu chí "không ma túy"

Đại diện các đơn vị báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030 tại cuộc họp. Ảnh: T.H

Theo báo cáo, đến năm 2025, TP. Huế đã có 30% xã, phường đạt tiêu chí “xã, phường không ma túy”. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, TP. Huế đặt mục tiêu mỗi năm tăng tối thiểu 15% số xã, phường đạt tiêu chí “không ma túy”; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 100% xã, phường không ma túy. Việc triển khai được xác định theo hướng chắc chắn, bền vững, tránh chạy theo thành tích; đồng thời khuyến khích, biểu dương kịp thời những địa phương hoàn thành trước tiến độ và duy trì hiệu quả lâu dài.

Đề án được xây dựng với lộ trình cụ thể theo từng năm. Năm 2026, thành phố tập trung giữ vững các địa bàn đã đạt chuẩn, đồng thời đưa 11 xã, phường vào diện xây dựng gồm: Phong Thái, Dương Nỗ, A Lưới 2, Hương Trà, Hương Thủy, Mỹ Thượng, Vinh Lộc, Lộc An, Bình Điền, Phong Quảng và A Lưới 1. Các năm tiếp theo, sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, lần lượt triển khai tại các địa bàn còn lại, bảo đảm đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu đề ra.

Công an phường Vỹ Dạ dvới pano, áp phích tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các khu dân cư và các tuyến đường trọng điểm

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, xây dựng “xã, phường không ma túy” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình; tuyệt đối không được có tư tưởng “khoán trắng” cho lực lượng công an trong công tác phòng, chống ma túy.

Việc triển khai Đề án cần được thực hiện bài bản, có kế hoạch, lộ trình cụ thể, sát với tình hình thực tế từng địa bàn. Trách nhiệm của người đứng đầu phải được xác định rõ; kết quả thực hiện được đánh giá bằng hiệu quả thực chất, sự chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự, tệ nạn ma túy và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được. Thời gian tới, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức với thông điệp xuyên suốt “mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”.

Đồng chí nhấn mạnh phải tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền, lực lượng công an và gia đình. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý, theo dõi, tư vấn, động viên, giúp đỡ, giáo dục, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn không để sử dụng trái phép chất ma túy với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân tham gia phối hợp, giám sát” và “Một đối tượng ma túy trên địa bàn phải có người chủ trì quản lý và chịu trách nhiệm”. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng TP. Huế an toàn, văn minh, phát triển bền vững.