  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 16/01/2026 16:36

Không trả tiền xe, dùng kéo đâm người: Lĩnh 9 năm tù

HNN.VN - Ngày 16/1, Tòa án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Trần Văn Tín (SN 1988, trú tại TP. Huế).

9 năm tù cho người cha nghĩ quẩn tự tử cùng con “Lời nhắc nhở” từ vụ án đe dọa giết ngườiÁn mạng khiến hai người tử vong: Xuất phát từ mâu thuẫn sau ly hôn Hai người thiệt mạng trong vụ án nghiêm trọng tại phường Xuân Phú 7 năm tù đối với người cháu dùng rựa chém chú ruột trọng thương

 Bị cáo Trần Văn Tín trước tòa 

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 27/4/2025, Trần Văn Tín thuê anh Nguyễn Tất Hoàng S. (lái xe ôm công nghệ) chở đi bán sắt vụn. Sau khi bán xong, do Tín không chịu trả tiền xe nên giữa hai bên xảy ra cãi vã, anh S. bỏ đi.

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi anh S. đang đứng trước khu vực Ga Huế thì gặp lại Tín. Bức xúc việc chưa được trả tiền, anh S. điều khiển xe mô tô va chạm vào người Tín khiến cả hai ngã xuống. Sau đó, hai bên xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Tín lấy một cây kéo mang theo trong người, liên tiếp đâm nhiều nhát vào vùng đầu, gáy và tay trái của anh S. Khi có người dân can ngăn, Tín bỏ đi và vứt cây kéo dọc đường.

Anh S. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch, bị nhiều vết thương nghiêm trọng vùng đầu, chấn thương sọ não và phải phẫu thuật cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh S. tại thời điểm giám định là 56%, các vết thương được xác định là nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trần Văn Tín mang tính côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công liên tiếp vào vùng trọng yếu của nạn nhân, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Văn Tín có nhân thân xấu, nhiều lần vi phạm pháp luật. Bị cáo có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, từng bị kết án 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngày 3/10/2025, Tín tiếp tục bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Hành vi phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tín 9 năm tù về tội danh “Giết người”.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
giết ngườidùng kéođâm trọng thươngtài xếcông nghệxét xửtuyên án
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại học Huế đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, Đại học Huế đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại học Huế đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ
Lãnh án vì làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 6/1, Tòa án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với các bị cáo Phạm Duy Phú (SN 1992, trú tỉnh Nghệ An), Đinh Xuân Nam (SN 2000) và Mai Quốc Việt (SN 2000, cùng trú tỉnh Ninh Bình).

Lãnh án vì làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức
Bước chuyển lớn của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, có thể khẳng định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có bước chuyển căn bản từ tư duy, thể chế đến tổ chức thực hiện và kết quả thực tiễn, đóng góp ngày càng rõ nét vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bước chuyển lớn của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top