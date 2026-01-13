Không trả tiền xe, dùng kéo đâm người: Lĩnh 9 năm tù

Bị cáo Trần Văn Tín trước tòa

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 27/4/2025, Trần Văn Tín thuê anh Nguyễn Tất Hoàng S. (lái xe ôm công nghệ) chở đi bán sắt vụn. Sau khi bán xong, do Tín không chịu trả tiền xe nên giữa hai bên xảy ra cãi vã, anh S. bỏ đi.

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi anh S. đang đứng trước khu vực Ga Huế thì gặp lại Tín. Bức xúc việc chưa được trả tiền, anh S. điều khiển xe mô tô va chạm vào người Tín khiến cả hai ngã xuống. Sau đó, hai bên xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Tín lấy một cây kéo mang theo trong người, liên tiếp đâm nhiều nhát vào vùng đầu, gáy và tay trái của anh S. Khi có người dân can ngăn, Tín bỏ đi và vứt cây kéo dọc đường.

Anh S. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch, bị nhiều vết thương nghiêm trọng vùng đầu, chấn thương sọ não và phải phẫu thuật cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh S. tại thời điểm giám định là 56%, các vết thương được xác định là nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trần Văn Tín mang tính côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công liên tiếp vào vùng trọng yếu của nạn nhân, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Văn Tín có nhân thân xấu, nhiều lần vi phạm pháp luật. Bị cáo có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, từng bị kết án 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngày 3/10/2025, Tín tiếp tục bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Hành vi phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tín 9 năm tù về tội danh “Giết người”.