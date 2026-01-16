Hai bị cáo lĩnh án vì môi giới ghép thận trái phép

Các đối tượng Châu và Tiến trước tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2022, lợi dụng nhu cầu ghép thận tăng cao trong khi nguồn hiến tạng hợp pháp khan hiếm, Châu tổ chức môi giới mua bán thận để trục lợi. Châu trực tiếp thỏa thuận giá, lấy chỉ số xét nghiệm HLA của người nhận, tìm người bán thận qua các đầu mối môi giới, chi “hoa hồng” 70 - 80 triệu đồng mỗi trường hợp.

Các thủ tục được hợp thức hóa dưới hình thức hiến tặng thận, với giá mỗi ca ghép từ 1 - 1,1 tỷ đồng; nếu thành công, Châu hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, Châu môi giới hai vụ. Vụ thứ nhất nhận 300 triệu đồng để tìm người bán thận nhưng không thực hiện được và không hoàn tiền. Vụ thứ thỏa thuận tìm thận ghép trị giá 1,1 tỷ đồng, nhận nhiều lần tiền song đều không thành do "người bán" không đủ điều kiện hoặc từ chối.

Trong quá trình này, Châu thuê Tiến đưa người bán thận đi khám, xét nghiệm; sau khi Châu bị bắt ở vụ việc khác, Tiến tiếp tục nhận tiền đưa người đi khám nhưng không đạt kết quả, dẫn đến các bị hại tố cáo.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Viết Châu 7 năm tù và Nguyễn Quốc Tiến 3 năm tù về tội danh “Mua bán bộ phận cơ thể người”.