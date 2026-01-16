  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 27/01/2026 12:12

Hai bị cáo lĩnh án vì môi giới ghép thận trái phép

HNN.VN - Ngày 27/1, TAND khu vực 1 - Huế xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Viết Châu (SN 1988) 7 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến (SN 1995, cùng trú TP. Huế) 3 năm tù, về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Môi giới mua bán thận, bị cáo lãnh 5 năm tùBắt đối tượng trong đường dây mua bán thậnKết đắng của bộ đôi anh em mua bán mỗi quả thận từ 1 - 1,3 tỷ đồng Từng được hiến ghép thận lại đi… môi giới mua bán thận3 đối tượng trong đường dây mua bán thận lãnh án

Các đối tượng Châu và Tiến trước tòa  

Theo cáo trạng, từ năm 2022, lợi dụng nhu cầu ghép thận tăng cao trong khi nguồn hiến tạng hợp pháp khan hiếm, Châu tổ chức môi giới mua bán thận để trục lợi. Châu trực tiếp thỏa thuận giá, lấy chỉ số xét nghiệm HLA của người nhận, tìm người bán thận qua các đầu mối môi giới, chi “hoa hồng” 70 - 80 triệu đồng mỗi trường hợp.

Các thủ tục được hợp thức hóa dưới hình thức hiến tặng thận, với giá mỗi ca ghép từ 1 - 1,1 tỷ đồng; nếu thành công, Châu hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, Châu môi giới hai vụ. Vụ thứ nhất nhận 300 triệu đồng để tìm người bán thận nhưng không thực hiện được và không hoàn tiền. Vụ thứ thỏa thuận tìm thận ghép trị giá 1,1 tỷ đồng, nhận nhiều lần tiền song đều không thành do "người bán" không đủ điều kiện hoặc từ chối.

Trong quá trình này, Châu thuê Tiến đưa người bán thận đi khám, xét nghiệm; sau khi Châu bị bắt ở vụ việc khác, Tiến tiếp tục nhận tiền đưa người đi khám nhưng không đạt kết quả, dẫn đến các bị hại tố cáo.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Viết Châu 7 năm tù và Nguyễn Quốc Tiến 3 năm  tù về tội danh “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
ghép thậnchạy thậnlĩnh ánxét xửmua bánnội tạngbộ phậncơ thể
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh án vì làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 6/1, Tòa án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với các bị cáo Phạm Duy Phú (SN 1992, trú tỉnh Nghệ An), Đinh Xuân Nam (SN 2000) và Mai Quốc Việt (SN 2000, cùng trú tỉnh Ninh Bình).

Lãnh án vì làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức
Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người trong học sinh, sinh viên

Ngày 23/12, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Huế khai mạc Hội thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người trong học sinh, sinh viên năm 2025”. Đây là hoạt động tuyên truyền pháp luật có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác phòng, chống mua bán người.

Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người trong học sinh, sinh viên

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top