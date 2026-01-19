Phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 thành phố đánh giá cao công tác xây dựng “Phường không ma túy” ở Hương Trà

Phường Hương Trà đã kiện toàn và thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Phường không ma túy” từ tháng 9/2025 với 100% ban, ngành, đoàn thể, trường học, chi bộ và 23/23 tổ dân phố tham gia phối hợp.

Hiện, toàn phường có 23/23 tổ rà soát cộng đồng tại các tổ dân phố; 9 tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy (hiện quản lý 3 người sử dụng, đạt 100%); duy trì 1 tổ tư vấn cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và 5 tổ quản lý người điều trị nghiện bằng Methadone, bảo đảm 100% người nghiện, người điều trị Methadone đều có tổ quản lý, hỗ trợ.

Bên cạnh đã lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy tại các buổi họp tổ dân phố, hội nghị, tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội…, phường đã xây dựng 4 mô hình “Trường học không có ma túy” tại Trường THCS Hồ Văn Tứ, THCS Hà Thế Hạnh, THCS Nguyễn Khoa Đăng và THPT Hương Trà; đồng thời duy trì các mô hình phòng, chống ma túy hiện có.

Toàn phường đã rà soát, lập danh sách 78 đối tượng, tổ chức 123 lượt test nhanh ma túy đối với 60 người, kết quả đều âm tính; hiện đang quản lý 6 người nghiện, 3 người sử dụng, 6 người sau cai, không có đối tượng loạn thần, “ngáo đá”; trong năm đã phối hợp bắt, khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn…

Sau buổi kiểm tra công tác triển khai xây dựng “Phường không ma túy” đối với các tổ dân phố, một số trường học, các mô hình, tổ chức tự quản trên địa bàn, đại diện Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 thành phố, Thượng tá Trần Quốc Hiệu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy - Công an TP. Huế ghi nhận, đánh giá cao tính chủ động, nghiêm túc của Ban Chỉ đạo 138 phường Hương Trà trong công tác xây dựng “Phường không ma túy”.

Thượng tá Trần Quốc Hiệu đề nghị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng liên quan đến ma túy; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ rà soát cộng đồng, tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, tổ tư vấn cai nghiện và quản lý sau cai; tập trung tuyên truyền sâu, có trọng tâm, trọng điểm vào đối tượng thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên, tài xế… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa từ sớm, từ xa…, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Nhân dân.