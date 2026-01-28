Lĩnh án tử hình vì sát hại vợ cũ và mẹ vợ

Bị cáo Phan Văn Phú trước tòa

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn hậu ly hôn, tháng 2/2024, Phú và chị T.T.K.C. (SN 1994) được TAND huyện Quảng Điền giải quyết cho ly hôn, con chung giao cho chị C. nuôi dưỡng. Ngày 6/6/2025, sau buổi thăm con tại cơ quan thi hành án, Phú yêu cầu đưa con về nhà nội nhưng không được chấp thuận, đã buông lời đe dọa rồi bỏ đi.

Sáng 7/6/2025, Phú mang theo dao và xăng đến nhà chị C. tại phường Xuân Phú, bất ngờ tấn công anh T.H. (em ruột chị C.), sau đó sát hại chị C. và bà N.T.C. (mẹ ruột chị C.). Anh T.H. may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 26%. Gây án xong, Phú đến công an đầu thú.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, xâm phạm nghiêm trọng quyền sống của người khác, gây phẫn nộ trong dư luận.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, TAND TP. Huế tuyên phạt Phan Văn Phú 10 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tử hình về tội “Giết người”. Tổng hình phạt là tử hình.