Phát hiện tài xế dương tính ma túy, cất giấu pháo hoa trái phép

HNN.VN - Ngày 6/1, Công an TP. Huế cho biết vừa phát hiện một trường hợp tài xế điều khiển xe đầu kéo dương tính với chất ma túy, đồng thời tàng trữ pháo hoa trái phép và hung khí trên phương tiện.

Bắt quả tang tài xế sử dụng, tàng trữ trái phép ma túyBắt giữ hai đối tượng liên quan đến ma túyVận chuyển gần 1kg ma túy, 5 người cùng lãnh án

Đối tượng Nguyễn Hữu Hùng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: T.H

Theo đó, vào khoảng 22h10 ngày 4/1, tại Km 860+200 thuộc địa phận xã Lộc An, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc do Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh làm tổ trưởng yêu cầu dừng kiểm tra ô tô đầu kéo biển kiểm soát 74H-006.20 kéo theo rơ-moóc 74RM-000.78 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Nghệ An).

Qua kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy,  kết quả, tài xế Nguyễn Hữu Hùng dương tính với chất ma túy. Trước dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Lộc An tiến hành kiểm tra phương tiện và người điều khiển theo quy định.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một hộp pháo hoa loại 100 ống, tổng trọng lượng khoảng 1,6 kg cùng một con dao cỡ lớn. Đây đều là những tang vật có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp cận Tết Nguyên đán.

Tổ tuần tra đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao toàn bộ tang vật cùng đối tượng cho Công an xã Lộc An để tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
