  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 30/01/2026 13:16

Án chung thân cho đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hơn 2,5kg ma túy

HNN.VN - Ngày 30/1, Tòa án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Anh Thắng (SN 2000), Hồ Viết Ben (SN 2007) và Nguyễn Văn Phong (SN 2007, cùng trú tại TP. Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tuyên 4 án tử hình, 4 án chung thân và nhiều mức án cao trong vụ án mua bán ma túy "khủng"Hệ lụy từ sau những bản án về ma túyPhòng ngừa ma túy từ sớm, từ xaMỗi năm phấn đấu tăng tối thiểu 15% số xã, phường đạt tiêu chí "không ma túy"Bắt quả tang tài xế sử dụng, tàng trữ trái phép ma túyVận chuyển gần 1kg ma túy, 5 người cùng lãnh án

 Các đối tượng trước tòa 

Trước đó, ngày 19/5/2025, Công an TP. Huế bắt quả tang Hồ Viết Ben và Nguyễn Văn Phong tàng trữ trái phép 102,56 gam ma túy Ketamine trước một ngôi nhà ở đường Lương Nhữ Hộc, phường An Tây (nay là phường An Cựu).

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Trần Anh Thắng tại tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ (nay là phường Kim Trà), thu giữ 2.413,02 gam Ketamine; đồng thời thu giữ thêm 9,49 gam Ketamine tại chỗ ở của Hồ Viết Ben ở thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh (nay là xã Đan Điền).

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2025, Ben quen một đối tượng tên “Thầy” (chưa rõ lai lịch) và được thuê vận chuyển hàng cấm, sau đó giới thiệu Trần Anh Thắng tham gia. Tháng 4/2025, Thắng nhận vận chuyển một thùng hàng từ Quảng Nam ra Hà Nội với tiền công 18 triệu đồng. Khi phát hiện bên trong là ma túy, Thắng bàn bạc với Ben đưa về Huế cất giấu, tìm người bán kiếm lời. Từ giữa tháng 5/2025, hai đối tượng đã bán ma túy hai lần thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan tố tụng xác định Trần Anh Thắng giữ vai trò cầm đầu, Ben và Phong là đồng phạm thực hành; khi phạm tội, Ben chưa đủ 18 tuổi. Tổng khối lượng ma túy các bị cáo phải chịu trách nhiệm là 2.525,07 gam Ketamine.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Anh Thắng án chung thân, Hồ Viết Ben 15 năm tù và Nguyễn Văn Phong 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
ma túychung thânxét xửmua bántàng trữ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lĩnh án tử hình vì sát hại vợ cũ và mẹ vợ

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Phú (SN 1992, trú xã Đan Điền) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Lĩnh án tử hình vì sát hại vợ cũ và mẹ vợ
Hai bị cáo lĩnh án vì môi giới ghép thận trái phép

Ngày 27/1, TAND khu vực 1 - Huế xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Viết Châu (SN 1988) 7 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến (SN 1995, cùng trú TP. Huế) 3 năm tù, về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Hai bị cáo lĩnh án vì môi giới ghép thận trái phép

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top