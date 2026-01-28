Án chung thân cho đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hơn 2,5kg ma túy

Các đối tượng trước tòa

Trước đó, ngày 19/5/2025, Công an TP. Huế bắt quả tang Hồ Viết Ben và Nguyễn Văn Phong tàng trữ trái phép 102,56 gam ma túy Ketamine trước một ngôi nhà ở đường Lương Nhữ Hộc, phường An Tây (nay là phường An Cựu).

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Trần Anh Thắng tại tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ (nay là phường Kim Trà), thu giữ 2.413,02 gam Ketamine; đồng thời thu giữ thêm 9,49 gam Ketamine tại chỗ ở của Hồ Viết Ben ở thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh (nay là xã Đan Điền).

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2025, Ben quen một đối tượng tên “Thầy” (chưa rõ lai lịch) và được thuê vận chuyển hàng cấm, sau đó giới thiệu Trần Anh Thắng tham gia. Tháng 4/2025, Thắng nhận vận chuyển một thùng hàng từ Quảng Nam ra Hà Nội với tiền công 18 triệu đồng. Khi phát hiện bên trong là ma túy, Thắng bàn bạc với Ben đưa về Huế cất giấu, tìm người bán kiếm lời. Từ giữa tháng 5/2025, hai đối tượng đã bán ma túy hai lần thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan tố tụng xác định Trần Anh Thắng giữ vai trò cầm đầu, Ben và Phong là đồng phạm thực hành; khi phạm tội, Ben chưa đủ 18 tuổi. Tổng khối lượng ma túy các bị cáo phải chịu trách nhiệm là 2.525,07 gam Ketamine.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Anh Thắng án chung thân, Hồ Viết Ben 15 năm tù và Nguyễn Văn Phong 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.