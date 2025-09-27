Giữ bình yên cho Phú Xuân

Lực lượng Công an phường Phú Xuân ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự

Thách thức về an ninh trật tự

Phú Xuân hiện có 31.500 hộ dân, hơn 130.000 nhân khẩu, 1.650 cơ sở kinh doanh cùng 49 trường học, nhiều di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch. Chính sự nhộn nhịp đó mang lại cơ hội phát triển nhưng cũng kéo theo nhiều thách thức trong việc giữ gìn ANTT.

Theo Trung tá Huỳnh Ngọc Kim Anh, Phó Trưởng Công an phường, thời gian qua, tình hình ANTT cơ bản được giữ vững nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp. Các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, ma túy, lừa đảo qua mạng, “tín dụng đen” xuất hiện ngày càng tinh vi. Riêng tội phạm công nghệ cao gây bức xúc dư luận khi nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, sử dụng trái phép chất kích thích, nhất là tại các khu vực gần công viên Nguyễn Văn Trỗi, Thương Bạc, các tuyến đường vắng quanh Đại Nội… vẫn diễn biến phức tạp. “Như ở công viên Thương Bạc, có nhiều trường hợp người dân đi tập thể dục để xe đạp không khóa, dẫn đến mất trộm. Ngoài việc tuần tra nhắc nhở người dân, chúng tôi còn phối hợp với Trung tâm Công viên cây xanh đề xuất lắp biển cấm xe và sắp tới sẽ xây dựng các điểm giữ xe an toàn”, bà Kim Anh cho biết.

Dù đạt nhiều kết quả, nhưng công tác quản lý cư trú, phối hợp liên ngành và đầu tư trang thiết bị vẫn còn hạn chế. Hiện, phường có 84 tổ dân phố, mỗi cảnh sát khu vực phải phụ trách trên 1.000 hộ dân, khiến việc bám sát địa bàn, tuyên truyền cho người dân gặp khó khăn.

Trước thực tế này, Đảng ủy và UBND phường Phú Xuân đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch cụ thể, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Các mô hình “Camera an ninh”, “Tổ dân phố không tội phạm”, “Cổng trường an toàn” tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp công an phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc.

Người dân đã cung cấp nhiều tin báo, tố giác tội phạm có giá trị. Nhiều vụ tàng trữ ma túy tại quán karaoke, nhà nghỉ bị triệt phá; tuyến đường Trần Huy Liệu từng là điểm nóng ma túy nay đã được chuyển hóa, trả lại sự bình yên cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Hạ, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7 chia sẻ: “Người dân chúng tôi hiểu rằng ANTT không chỉ là việc của công an. Từng hộ gia đình, từng tổ dân phố đều phải chủ động phối hợp, từ việc quản lý con em, nhắc nhở thanh niên đến việc cung cấp tin báo. Có như vậy mới giữ được sự yên bình lâu dài”.

Ngoài ra, các nhóm Zalo của tổ dân phố cũng được phát huy, kết nối trực tiếp người dân với cảnh sát khu vực. Người dân phản ánh nhanh tình hình an ninh, tệ nạn xã hội; công an khu vực xử lý bước đầu, vụ việc phức tạp sẽ báo cáo lên cấp trên. Đây là kênh thông tin hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư.

Hướng tới mục tiêu "Phú Xuân an toàn"

Dự báo tình hình tội phạm, đặc biệt là ma túy và công nghệ cao vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy, phường Phú Xuân đề ra nhiều giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, ban hành nghị quyết chuyên đề hằng năm về ANTT, gắn với tiêu chí thi đua tại các chi bộ, tổ dân phố.

“Chúng tôi đã đề xuất UBND phường Phú Xuân đầu tư trang bị thêm phương tiện giám sát, mở rộng hệ thống camera an ninh công cộng đến các ngõ hẻm, khu vực phức tạp; phát triển app hoặc chatbot báo tin an ninh trên điện thoại thông minh, kết nối trực tiếp với Công an phường”, Trung tá Huỳnh Ngọc Kim Anh thông tin.

Song song đó là việc đổi mới tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa giả định, hội thi, hay chuyên đề “Phòng, chống ma túy học đường”, “Kỹ năng nhận biết và phòng ngừa lừa đảo công nghệ cao”. Đặc biệt, mô hình tự quản tại cộng đồng được chú trọng phát triển như “Tổ tự quản nhà trọ an toàn”, “Hộ gia đình không có người vi phạm pháp luật”, “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tệ nạn xã hội”. Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, xử lý và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người chậm tiến, người sau cai nghiện.

Ông Hạ bày tỏ kỳ vọng: “Chúng tôi mong chính quyền sớm đầu tư thêm hệ thống camera tại các ngõ hẻm và có cơ chế hỗ trợ cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Có như vậy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mới đi vào thực chất và bền vững hơn”.

Giữ vững ANTT trong bối cảnh đô thị hóa và công nghệ phát triển nhanh là nhiệm vụ không hề đơn giản. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của lực lượng công an và đặc biệt là tinh thần chủ động của người dân ở từng tổ dân phố, Phú Xuân đang dần hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bình yên cho phố phường, cho mỗi gia đình chính là nền tảng để Phú Xuân tiếp tục phát triển.