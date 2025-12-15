SEA Games 33 ngày 14/12: Việt Nam giữ vị trí thứ ba toàn đoàn

Phạm Thanh Bảo bứt tốc trên đường đua xanh. (Ảnh: MINH HOÀNG)

Tin vui đến với Đoàn Thể thao Việt Nam ngay đầu ngày thi đấu 14/12 khi đội tuyển Bắn súng xuất sắc giành liên tiếp hai Huy chương Vàng. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ là nội dung trọng điểm của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33, bộ ba xạ thủ Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa Hồng đã thể hiện phong độ vượt trội.

Với tổng điểm 1.711, các xạ thủ Việt Nam không chỉ giành Huy chương Vàng mà còn phá kỷ lục đại hội, mang về tấm Huy chương Vàng thứ 31 cho Đoàn Thể thao Việt Nam và là Huy chương Vàng đầu tiên trong ngày.

Thành tích ấn tượng ở nội dung đồng đội giúp Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh cùng dẫn đầu vòng loại cá nhân, giành quyền góp mặt trong Top 8 xạ thủ tranh tài ở chung kết 10m súng ngắn cá nhân nữ. Tiếp đà thăng hoa, Trịnh Thu Vinh thi đấu bản lĩnh và ổn định ở chung kết, giành Huy chương Vàng với số điểm 242,7, qua đó thiết lập thêm một kỷ lục SEA Games mới.

Ở môn Karate, các nữ võ sĩ Việt Nam đã mang về thêm một tấm Huy chương Vàng ở nội dung kumite đồng đội nữ sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Phần thể hiện chắc chắn, hiệu quả của Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm và Nguyễn Thị Thu cho thấy sự tiến bộ rõ nét của Karate Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Buổi chiều cùng ngày chứng kiến cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam khi vận động viên mới 16 tuổi Trần Hoàng Khôi xuất sắc giành Huy chương Vàng đơn nam môn Bowling. Trong trận chung kết, Hoàng Khôi thi đấu áp đảo, đánh bại tay ném của nước chủ nhà Napat Buspanikonkul với tỷ số 235-210, với 9 lần strike và 2 lần spare, mang về Huy chương Vàng thứ tư cho đoàn Việt Nam trong ngày.

Ở môn Bơi, Phạm Thanh Bảo tiếp tục khẳng định vị thế khi giành Huy chương Vàng nội dung 200m ếch với thành tích 2 phút 12 giây 81. Bên cạnh đó, đội tiếp sức nữ 4x100m tự do gồm Khả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân và Thúy Hiền giành Huy chương Đồng, trong khi đội tiếp sức nam 4x100m tự do với Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc và Việt Tường đoạt Huy chương Bạc.

Môn Golf cũng ghi dấu mốc đáng nhớ khi Nguyễn Anh Minh giành Huy chương Bạc nội dung cá nhân nam, còn Lê Chúc An mang về Huy chương Đồng cá nhân nữ. Đây là lần đầu tiên golf nữ Việt Nam giành huy chương tại SEA Games, mở ra cột mốc mới cho sự phát triển của môn thể thao này.

Ở các môn còn lại, đội tuyển cầu mây nữ giành Huy chương Bạc sau hai trận chung kết gặp Thái Lan. Bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thuyết phục, thắng Philippines 3-0 (25-17, 25-14, 25-15) để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam vượt qua Singapore 3-0 ở vòng bảng.

Điền kinh và các môn sức mạnh tiếp tục đóng góp Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam, với các thành tích của Quàng Thị Tâm (Cử tạ 58kg nữ), Nguyễn Đức Toàn (Cử tạ 71kg nam), Nguyễn Thành Ngưng (Đi bộ), Bùi Thị Thu Hà (Marathon), cùng Nguyệt Thị Thật ở môn Đua xe đạp, nội dung đường trường...

Đến cuối ngày 14/12, đội tuyển FC Online Việt Nam bước vào trận chung kết với Thái Lan, theo thể thức BO7. Cùng thời điểm, đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng tranh tài ở chung kết đồng đội nam gặp Singapore, hứa hẹn mang về thêm những kết quả tích cực cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Danh sách thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 14/12

Huy chương Vàng (5): Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ), Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10m súng ngắn cá nhân nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu (Karate, kumite đồng đội nữ), Trần Hoàng Khôi (Bowling, đơn Nam), Phạm Thanh Bảo (Bơi, 200m ếch nam).

Huy chương Bạc (4): Đội tuyển cầu mây nữ (Cầu mây, regu đồng đội nữ), Nguyễn Thùy Trang (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi cá nhân), Nguyễn Anh Minh (Golf, cá nhân nam), Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc, Việt Tường (Bơi, tiếp sức 4x100m tự do nam).

Huy chương Đồng (7): Nguyễn Thị Thật (Đua xe đạp, tốc độ tính điểm nữ), Quàng Thị Tâm (Cử tạ, 58kg nữ), Anh Minh - Trọng Hoàng, Anh Huy - Tuấn Anh (Golf - đồng đội nam), Lê Chúc An (Golf, cá nhân nữ), Khả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Thúy Hiền (Bơi, tếp sức 4x200m tự do nữ), Bùi Thị Ngọc Hà (Điền kinh, marathon nữ), Nguyễn Thành Ngưng (Điền kinh, đi bộ 20km nam), Nguyễn Đức Toàn (Cử tạ, 71kg nam).

Gần kết thúc ngày thi đấu 14/12, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của đoàn Thái Lan khi vững vàng ở vị trí dẫn đầu với 131 Huy chương Vàng, 78 Huy chương Bạc và 46 Huy chương Đồng, tổng cộng 255 huy chương.

Đứng thứ hai là Indonesia với 39 Huy chương Vàng, tạo ra khoảng cách khá lớn so với nhóm bám đuổi. Đoàn Thể thao Việt Nam hiện xếp thứ ba với 35 Huy chương Vàng, 34 Huy chương Bạc và 66 Huy chương Đồng, cho thấy sự ổn định về thành tích và chiều sâu lực lượng ở nhiều môn thi đấu.

Phía sau, Singapore, Malaysia và Philippines cạnh tranh quyết liệt ở nhóm trung bình bảng xếp hạng, trong khi các đoàn Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste tiếp tục nỗ lực tích lũy huy chương ở những ngày thi đấu còn lại. Với cục diện hiện tại, cuộc đua trên bảng tổng sắp hứa hẹn vẫn còn nhiều biến động khi SEA Games 33 bước vào giai đoạn quyết định.