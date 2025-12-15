Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định lâu dài tại khu vực

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (bên phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc hội đàm, hai bộ trưởng khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đặc biệt trong năm 2026, khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên cũng nhất trí tăng cường tiếp xúc giữa các bộ, ngành, địa phương; phát huy hiệu quả kết quả kỳ họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4, trong đó có việc phối hợp sớm xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cho giai đoạn 2026 - 2030 với những nội dung thực chất và cụ thể.

Hai bộ trưởng đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột trong quan hệ song phương, nhất trí tiếp tục phấn đấu sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều; triển khai thực chất, hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và bổ trợ lẫn nhau như năng lượng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và logistics. Hai bên khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư tại mỗi nước, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế song phương theo hướng cân bằng, ổn định và bền vững.

Hai bên hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan quốc phòng, an ninh; tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia; nhất trí tiếp tục phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, tội phạm công nghệ cao.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn tại khu vực; đề cao vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tăng cường đoàn kết và thống nhất nội khối, phối hợp lập trường và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan chia sẻ về tình hình căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia gần đây, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp dọc biên giới hai nước; đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, không để căng thẳng leo thang, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, phù hợp với luật pháp quốc tế và các thỏa thuận, cơ chế khu vực hiện có. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước ASEAN, trong đó có Thái Lan, đóng góp tích cực cho các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định lâu dài tại khu vực.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan. Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán trong công tác đối ngoại, bảo hộ công dân và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, góp phần củng cố quan hệ hai nước và đóng góp tích cực cho sở tại.