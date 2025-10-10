Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 500 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Trần Thị Thanh Tuyền tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 7/10, tại đường Đồng Khởi, Công an phường Thủy Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1993, trú tại số 33/109 Minh Mạng, phường Thủy Xuân) đang điều khiển xe mô tô SH Mode BKS 75F1-925.67 và cất giấu 98 viên nén nghi ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuyền tại phường Thủy Xuân, lực lượng Công an thu giữ thêm 426 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) màu đỏ, xanh; nhiều gói tinh thể rắn màu trắng (nghi ma túy đá); một cân tiểu ly và nhiều dụng cụ liên quan.

Đối tượng Tuyền khai nhận số ma túy trên được mua về để sử dụng và bán lại nhằm kiếm lời. Hiện vụ việc đang được Công an phường Thủy Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.