Dự hội nghị có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Nguyễn Thanh Bình, cùng đại diện lãnh đạo Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các xã biên giới.

Ký kết quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới Việt - Lào

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tình hình ma túy ở khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, đặc biệt là trên địa bàn huyện A Lưới (cũ). Trước thực tế đó, Công an thành phố đã ban hành kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng thế trận phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 có ít nhất 30% xã, phường đạt chuẩn “không ma túy” và đến năm 2030 đạt 100%. Đây không chỉ là chỉ tiêu về an ninh trật tự mà còn là cam kết chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, một tổ công tác phối hợp liên ngành sẽ được thành lập, với sự tham gia của Công an, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hải quan, chính quyền các xã biên giới cùng lực lượng bảo vệ cơ sở. Tổ công tác chịu trách nhiệm xây dựng quy chế phối hợp, triển khai tuần tra, kiểm soát, mật phục tại các tuyến, điểm nóng, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Cũng tại hội nghị, quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới Việt - Lào đã được ký kết và công bố ra mắt mô hình “Biên giới bình yên”. Hội nghị đề ra cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng. Mục tiêu của mô hình là ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ bên kia biên giới, phát huy vai trò cộng đồng trong giám sát, phát hiện, tố giác tội phạm, đồng thời gắn công tác phòng, chống ma túy với phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Công tác bảo đảm an ninh trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Cấp ủy, chính quyền các xã biên giới phải xác định rõ trách nhiệm, phân công cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả. Đồng thời, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm tiến độ, hiệu quả”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình khẳng định: “Tên gọi ‘Biên giới bình yên’ đã nói lên mục tiêu hướng tới bình yên cho người dân, cho từng bản làng và cho cả tuyến biên giới. Để mô hình thành công, cần có chương trình hoạt động cụ thể, nguồn lực bảo đảm, kết quả rõ ràng và sự ghi nhận từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Do vậy, các lực lượng cần phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng và có trách nhiệm. Có thể xem xét thành lập lực lượng liên ngành thường trực để theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đấu tranh có hiệu quả tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra thực địa các vị trí xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 1 và xã A Lưới 2.