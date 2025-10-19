  • Huế ngày nay Online
Bắt giữ đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy tại phường Vỹ Dạ

HNN.VN - Ngày 20/10, Công an TP. Huế cho biết, Công an phường Vỹ Dạ vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng V.V.Q bị lực lượng chức năng bắt giữ 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Vỹ Dạ nghi vấn tại nhà của đối tượng V.V.Q (sinh năm 1993, trú tại tổ 8, khu vực 5A, phường Vỹ Dạ) có dấu hiệu tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 17/10, Công an phường đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ và chia làm 5 tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Công an phường Vỹ Dạ đã kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng V.V.Q. Qua đó, phát hiện và thu giữ nhiều gói ni lông chứa hàng trăm viên nén nghi ma túy dạng hồng phiến, tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá cùng một số tang vật liên quan khác.

Công an phường Vỹ Dạ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
