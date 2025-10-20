Tạm giữ hình sự nam thanh niên tàng trữ trái phép ma túy

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng H. tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ

Trước đó, vào lúc 1h ngày 3/10, Công an xã Quảng Điền đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Vũ H. (SN 1993) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng số 2, nhà nghỉ Thiên Thiên (địa chỉ tại đường Nguyễn Vịnh, xã Quảng Điền). Tang vật thu giữ tại đây gồm: 2 viên nén màu đỏ, 1 gói ni lông trong suốt bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng, 2 gói giấy bạc bên trong có chứa chất bột màu trắng và 2 chai nhựa có gắn các ống hút. Theo H. khai nhận đó là ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Cùng ngày, Công an xã Quảng Điền đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Vũ H. tại phường Phú Xuân. Kết quả thu giữ được 4 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, H. khai nhận là ma túy đá.

Công an xã Quảng Điền đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Vũ H. để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.