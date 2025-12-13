Có các anh làm điểm tựa

Công an và lãnh đạo xã Phú Hồ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bạch Thị Xử

Vì Nhân dân không màng hiểm nguy

Nắng nhè nhẹ khiến cơn gió đầu đông trở nên ấm áp. Đường quê xôn xao nụ cười, câu chào nhau mộc mạc xen lẫn tiếng người, xe tỏa ra mọi ngã. Dù những cánh đồng vẫn mênh mông nước, nhưng trên mảnh đất Phú Hồ, một xã thuần nông thuộc vùng thấp trũng, bình yên đã trở lại sau những ngày cam go vì lũ lụt kéo dài.

Tại thôn Vĩnh Lương Khê, anh Trần Tài chuẩn bị bắt đầu một ngày mưu sinh, nhưng sẵn sàng “lùi lại” mọi việc, mời khách vào nhà. Nụ cười thật rạng rỡ, khi người thanh niên trẻ bộc bạch: “Nhờ cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Hồ, lực lượng y, bác sĩ Trung tâm Y tế Phú Vang và Bệnh viện Trung ương Huế, tôi như được sinh ra lần thứ hai”.

Trước đó, ngày 30/10, thời điểm rốn lũ Phú Hồ đang ngập sâu, Công an xã nhận tin báo, anh Trần Tài bị rắn độc cắn, nguy hiểm đến tính mạng. Cha mẹ đã mất, hai người anh tha hương mưu sinh ở tỉnh xa, Tài sống một mình. Lúc đó là 22 giờ 33 phút, việc di chuyển ca nô trong đêm tối, nước mênh mông, mưa gió, sóng to và chướng ngại vật chìm trong nước, như những “cái bẫy” có thể khiến ca nô bị lật, hết sức nguy hiểm. “Nhưng người dân đang trong lằn ranh sinh tử, bằng bất cứ giá nào, lực lượng công an cũng phải kịp thời ứng cứu, bảo vệ tính mạng cho dân” - Trung tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Phú Hồ nói.

Đại úy Lại Phước Cân, Phó Trưởng Công an xã nhận nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy, cùng các đồng đội là Trung tá Vương Quốc Quý, Trung tá Nguyễn Hoàng Chương, Thiếu úy Lê Bảo, gấp rút hành quân ra tuyến đầu. Người ngồi đầu mũi ca nô làm hoa tiêu, người cầm đèn pin rọi đường, căng mắt phát hiện chướng ngại vật, để đồng đội bẻ lái chính xác, tiếp cận nhà người bị nạn một cách nhanh nhất.

Anh Tài đã rơi vào hôn mê, phải giành giật lại mạng sống từng khắc, từng giờ. Thông tin liên lạc giữa Công an xã, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phú Hồ và Trung tâm Y tế Phú Vang liên tục “nóng” trên cơn lũ. Cán bộ, chiến sĩ công an “chiến đấu” với sóng gió trong đêm tối, khẩn trương đưa người bị nạn vượt lũ an toàn. Xe cấp cứu và lực lượng y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Phú Vang đã vượt nhiều quãng đường ngập nước, đợi sẵn, xuyên đêm đến thẳng Bệnh viện Trung ương Huế. “Hơn 11 tiếng đồng hồ sau, anh Tài vượt qua được ‘cửa tử’ và tỉnh lại. Nhận tin, chúng tôi ai nấy vỡ òa hạnh phúc” - Trung tá Lê Thanh Bình, Đại úy Lại Phước Cân và nhiều cán bộ, chiến sĩ xúc động nhớ lại.

Một đêm khác trong lũ, lúc 0 giờ 30 phút, gió rất to, sóng lớn. Công an xã nhận tin một sản phụ ở thôn Lê Xá có dấu hiệu sinh sớm 20 ngày, cần hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ban Chỉ huy Công an xã Phú Hồ họp khẩn, quyết định nhanh chóng: Đưa cán bộ y tế và nữ hộ sinh trong đêm vượt lũ, đến tận nhà người dân đỡ đẻ cho sản phụ. “Ca nô chạy hơn 30 phút trong đêm tối, trong sóng to, gió lớn, nguy hiểm cận kề, nữ hộ sinh nhiều lần bật khóc vì sợ hãi, chúng tôi trấn an, động viên mãi” - Đại úy Lại Phước Cân kể. Sau khi giúp cho sản phụ “mẹ tròn con vuông”, nhưng vượt lũ quá nguy hiểm nên cán bộ y tế ở lại nhà dân. Riêng các anh quay trở lại đơn vị, tiếp tục trực chiến, ứng phó với mọi tình huống tiếp theo.

Các em học sinh Phú Hồ tham gia giao lưu tuyên truyền pháp luật với các chú Công an xã

Nghĩa tình còn mãi

Chị Nguyễn Thị Trà Mi ở thôn Tây Hồ xúc động nhớ lại ngày mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua. Con trai 9 tuổi sốt cao, co giật, trong khi nước lũ dâng cao ngang ngực, dòng chảy xiết. “Thuyền của các anh an ninh cơ sở đưa vợ chồng và con trai nhỏ của tôi rời nhà. Không để một phút chậm trễ, ca nô của Công an xã chạy ngược vào, đón ngay giữa dòng nước lũ. Lúc tâm trí đang rối bời, hoảng loạn, được các anh ứng cứu, làm điểm tựa, chúng tôi vững lòng. Con trai tôi đã được kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu, nay đã khỏe mạnh, bình an” - chị Trà Mi chia sẻ.

Bà Trần Thị Quýt, ông Trần Mãi, những cư dân cao tuổi thôn Lê Xá nói rằng, đối với người dân Phú Hồ, nghĩa tình của những chiến sĩ công an nhân dân trên địa bàn bà con mãi ghi nhớ. Các anh không những bất chấp hiểm nguy để giành giật mạng sống, đảm bảo sức khỏe, mà còn lo toan cho người dân bằng tất cả tấm lòng chân thật.

Trong những ngày mưa lũ kéo dài, rất nhiều đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ cho người dân rốn lũ. Lực lượng Công an xã như con thoi, xuyên trưa, xuyên chiều cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Mặt trận xã Phú Hồ và mạnh thường quân vượt lũ mang thức ăn nhanh, nước uống, nhu yếu phẩm đến tận nhà cho bà con, mồ hôi hòa cùng nước lũ ướt đẫm quân phục.

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Trần Tài, ngay trong đêm đưa Tài đi cấp cứu, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Hồ đã hỗ trợ 1 triệu đồng. Đồng thời, một cán bộ đăng lên Facebook cá nhân kèm thông tin liên hệ người thân để kêu gọi hỗ trợ.

“Sau 2 giờ đăng bài, các mạnh thường quân đã gửi 10 triệu đồng. Đến nay, tôi nhận được 57 triệu đồng cùng rất nhiều lời động viên, khích lệ” - anh Tài xúc động kể, đồng thời bày tỏ, sẽ sử dụng khoản tiền, hoàn thành ngôi nhà xây dựng dở dang, an cư lạc nghiệp, chăm chỉ lao động, vươn lên để không phụ nghĩa tình yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Công an Phú Hồ và các mạnh thường quân.

Cảm xúc đong đầy khi chúng tôi được đọc những lá thư viết tay nắn nót, bà con Phú Hồ gửi tình cảm biết ơn, trân trọng đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã. Nhưng Trung tá Lê Thanh Bình và các đồng đội lại nói giản dị: Lời Bác dạy luôn là “kim chỉ nam” để chúng tôi vượt qua mọi thử thách, hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân, giữ bình yên cuộc sống.