Phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giám định tư pháp

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ các văn bản pháp luật quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, đạo luật quy định về bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, phòng ngừa, xử lý các hành vi xâm phạm an ninh mạng; Luật Giám định tư pháp, quy định về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, góp phần bảo đảm tính khách quan, chính xác trong hoạt động tố tụng.

Luật Giám định tư pháp được Quốc hội thông qua ngày 5/12/2025, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026; Luật An ninh mạng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Bà Nguyễn Thị Xuân Nhi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh: Việc phổ biến, triển khai các luật có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp hiện nay; đề nghị các báo cáo viên pháp luật tập trung truyền đạt rõ những điểm cốt lõi, liên hệ thực tiễn, giúp người học nắm vững và vận dụng đúng quy định pháp luật vào công việc.

Đồng thời, sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đưa nội dung các luật vào đời sống, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội.