Tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị số 57-CT/TW. (Ảnh: DUY LINH)

Chỉ thị số 57-CT/TW nêu rõ, thời gian qua, thực hiện chủ trương, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về tầm quan trọng của an ninh mạng được nâng lên; hành lang pháp lý từng bước được hoàn thiện; năng lực kỹ thuật bảo đảm an ninh mạng của một số cơ quan được tăng cường; hoạt động hợp tác quốc tế lĩnh vực an ninh mạng đạt được dấu ấn quan trọng, góp phần đưa chỉ số an ninh mạng toàn cầu của Việt Nam vươn lên thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế.

An ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu đã được đặc biệt coi trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, triển khai Chính phủ điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị sau sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ thị của Ban Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược, trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, không gian mạng trở thành không gian tác chiến mới, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo mật thông tin không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là vấn đề an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, xã hội và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, công cuộc chuyển đổi số đặt ra yêu cầu cấp bách đối với công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng quốc gia trong tình hình mới.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp thiết nhằm kiến tạo một không gian mạng an toàn, tin cậy, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu.

Lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đóng vai trò chủ chốt. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng.

Chuyển dịch tư duy chiến lược từ "Phòng thủ bị động" sang "Phòng thủ chủ động", "Phòng thủ tích cực", xây dựng "Thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện";

Bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yếu tố nền tảng, yêu cầu bắt buộc ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước tại địa phương, đơn vị mình.

Hai là, hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về an ninh mạng, bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu quốc gia, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Xây dựng chế tài xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thống nhất đầu mối, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Ba là, tập trung đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng, công nghệ và các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an ninh mạng.

Tập trung nguồn lực quốc gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thuật toán mật mã kháng lượng tử để bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh mạng trước thách thức về công nghệ giải mã sử dụng tính toán lượng tử; làm chủ các công nghệ lõi chiến lược như công nghệ mật mã, thiết kế và sản xuất chip bảo mật "Make in Vietnam"; khuyến khích xã hội hóa đối với công tác phát triển, ứng dụng sản phẩm mật mã dân sự để bảo mật thông tin.

Xây dựng kiến trúc bảo vệ an ninh mạng quốc gia đồng bộ, thống nhất, đa lớp hỗ trợ bảo vệ cho toàn bộ hạ tầng mạng Internet Việt Nam và hệ thống thông tin của bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.

Bốn là, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng; phát triển tiềm lực, công nghệ và nguồn nhân lực.

Năm là, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương, đa phương trên lĩnh vực an ninh mạng, trọng tâm là chia sẻ thông tin tình báo, cảnh báo sớm; phối hợp quốc tế phòng, chống và ứng phó sự cố tấn công mạng; điều tra, truy tố tội phạm mạng xuyên quốc gia; bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia trong quá trình hợp tác, tiếp thu kinh nghiệm, công nghệ và chuẩn mực quốc tế về an ninh mạng.

Triển khai hiệu quả, thực chất Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng năm 2025 (Công ước Hà Nội).

Ban Bí thư yêu cầu, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng Trung ương tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị; chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư về kết quả công tác bảo đảm an ninh mạng tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan đề xuất xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đột phá đặc thù, ưu đãi vượt trội để thu hút, giữ chân các chuyên gia, nhân tài an ninh mạng, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu cả nước có 10.000 chuyên gia an ninh mạng vào năm 2030.

Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Công an; chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu (trừ lĩnh vực quân sự, cơ yếu); quản lý nhà nước về sản phẩm mật mã an ninh; chủ trì xây dựng, công bố Bộ chỉ số bảo đảm an ninh mạng quốc gia và tổ chức đánh giá, xếp hạng định kỳ hằng năm đối với các ban, bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu, xây dựng, phát triển và ứng dụng sản phẩm mật mã dân sự vào công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia theo quy định; chủ trì triển khai các nhiệm vụ về phát triển và ứng dụng sản phẩm mật mã an ninh; chỉ đạo huy động các nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Chủ trì, phối hợp đẩy mạnh kết nối, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thống nhất định danh không gian mạng toàn diện; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng SIM "rác", tài khoản "ảo" và thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý người dùng mạng xã hội; bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ an ninh mạng quốc gia, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Quân ủy Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác bảo đảm an ninh mạng, mật mã, bảo mật thông tin trong lĩnh vực quân sự, cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ lãnh đạo thống nhất quản lý nhà nước về mật mã và sản phẩm mật mã cơ yếu. Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác bảo đảm an ninh mạng chung.

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao; tích hợp kiến thức an ninh mạng vào hệ thống giáo dục quốc dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương và Quân ủy Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ban Bí thư việc thực hiện Chỉ thị.

Toàn văn Chỉ thị số 57-CT/TW như sau: chi-thi-so-57-ve-tang-cuong-bao-dam-an-ninh-mang-bao-mat-thong-tin-an-ninh-du-lieu-trong-he-thong-chinh-tri.pdf

https://nhandan.vn/tang-cuong-bao-dam-an-ninh-mang-bao-mat-thong-tin-an-ninh-du-lieu-trong-he-thong-chinh-tri-post939989.html?gidzl=uSDBIJwipKlZta99FxlBJ-FJH4qdlPbF-DGNGo2zdKQlWaSISRsV5Fw34aHokSaJ-eH3HJZgNBurEgp0IG