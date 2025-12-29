Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong các cơ sở giáo dục

Các cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục được phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Phòng thủ dân sự, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng trao đổi về thực trạng và giải pháp trong công tác phát hiện, phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ mất an toàn an ninh mạng; bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu trong quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số và đổi mới giáo dục.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố và phòng thủ dân sự trong các cơ sở giáo dục, nhất là trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, giúp Ban Chỉ huy quân sự, lực lượng tự vệ tại các đơn vị vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Sở GD&ĐT, việc gắn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với bảo đảm an ninh mạng trong nhà trường là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo vệ dữ liệu, hệ thống thông tin và môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.