Ra mắt nền tảng “Tủ thuốc gia đình” phổ biến tri thức Đông y đến cộng đồng

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Minh (thứ 2 từ trái qua), Viện trưởng Viện Ứng dụng Y dược cổ truyền tại hội thảo trực tuyến.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng gia tăng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y dược cổ truyền đã nghiên cứu và phát triển nền tảng “Tủ thuốc gia đình” như một hệ sinh thái tri thức đông y hiện đại dành cho cộng đồng.

Theo đơn vị phát triển, nền tảng không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu bài thuốc hay công dụng dược liệu mà hướng tới xây dựng kho dữ liệu y học cổ truyền toàn diện, giúp người dân hiểu rõ hơn về nguyên lý chữa bệnh của đông y.

Tủ thuốc gia đình được xây dựng trên nền tảng học thuật đông y bài bản, kết hợp với công nghệ số nhằm giúp việc tiếp cận tri thức y học trở nên thuận tiện hơn, thay vì dựa vào các nguồn thông tin truyền miệng hoặc thiếu kiểm chứng trên mạng.

Điểm nổi bật của “Tủ thuốc gia đình” là mỗi bài thuốc đều được phân tích chuyên sâu theo nguyên lý của y học cổ truyền như nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, phép trị, ý nghĩa phối ngũ dược liệu và hướng gia giảm tùy theo thể trạng người bệnh. Qua đó, người dùng có thể hiểu rằng đông y không chỉ điều trị triệu chứng mà còn chú trọng cân bằng cơ thể và phòng bệnh từ gốc.

Ngoài phục vụ cộng đồng, website còn được xem là công cụ hỗ trợ cho người học và đội ngũ thầy thuốc đông y. Hệ thống dữ liệu về chứng trạng, bệnh cơ, phép trị và bài thuốc được sắp xếp khoa học nhằm hỗ trợ tra cứu, nâng cao hiệu quả học tập và thực hành chuyên môn.

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Quang Minh, Viện trưởng Viện Ứng dụng Y dược cổ truyền cho rằng, giá trị lớn nhất của dự án không nằm ở công nghệ mà ở việc góp phần khơi lại niềm tin và sự quan tâm đối với nền y học cổ truyền Việt Nam – kho tàng tri thức được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

"Thông qua việc ra mắt ứng dụng này, chúng tôi mong muốn mỗi người dân hiểu hơn về cơ thể mình, mỗi gia đình đều có kiến thức chăm sóc sức khỏe cơ bản. Nền tảng hướng tới mục tiêu giúp người dân hiểu hơn về cơ thể, chủ động chăm sóc sức khỏe cơ bản và đưa đông y trở nên gần gũi hơn trong đời sống hiện đại", Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Minh nói.

Theo các chuyên gia, hiện nay nhiều người có xu hướng tìm hiểu thông tin sức khỏe trực tuyến trước khi đi khám do bận rộn, ngại chờ đợi tại cơ sở y tế hoặc gặp khó khăn về chi phí, khoảng cách di chuyển, đặc biệt ở khu vực ngoài đô thị.

Do đó, “Tủ thuốc gia đình” được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu và chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng phổ biến hiện nay. Nền tảng mở ra khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Nội dung được chuẩn hóa theo nguyên lý y học cổ truyền, giúp người dùng tiếp cận thông tin liền mạch, dễ hiểu và có cơ sở tham khảo rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, nền tảng cũng hướng đến những người muốn tìm hiểu và học y học cổ truyền theo hướng thực tiễn nhưng chưa có công cụ hỗ trợ phù hợp.

Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Ứng dụng Y dược cổ truyền khuyến cáo, để việc tra cứu đạt hiệu quả, người dùng cần nhập đúng tên bệnh hoặc triệu chứng, đọc kỹ và hiểu đúng nội dung, đồng thời có kiến thức cơ bản về y học cổ truyền để lựa chọn thông tin phù hợp. Nền tảng được định hướng là công cụ chia sẻ kiến thức, hỗ trợ giáo dục chăm sóc sức khỏe chủ động và sàng lọc thông tin ban đầu, không thay thế hoạt động khám chữa bệnh chuyên môn.

