  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 27/05/2026 14:54

Ra mắt nền tảng “Tủ thuốc gia đình” phổ biến tri thức Đông y đến cộng đồng

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y dược cổ truyền vừa phát triển nền tảng số “Tủ thuốc gia đình” nhằm phổ biến kiến thức y học cổ truyền đến cộng đồng, góp phần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động và lan tỏa giá trị y học dân tộc trong đời sống hiện đại.

Trường Cao đẳng Huế đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpRối loạn lo âu, trầm cảm ở học sinh vì áp lực thi cửHoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Minh (thứ 2 từ trái qua), Viện trưởng Viện Ứng dụng Y dược cổ truyền tại hội thảo trực tuyến. 

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng gia tăng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y dược cổ truyền đã nghiên cứu và phát triển nền tảng “Tủ thuốc gia đình” như một hệ sinh thái tri thức đông y hiện đại dành cho cộng đồng.

Theo đơn vị phát triển, nền tảng không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu bài thuốc hay công dụng dược liệu mà hướng tới xây dựng kho dữ liệu y học cổ truyền toàn diện, giúp người dân hiểu rõ hơn về nguyên lý chữa bệnh của đông y.

Tủ thuốc gia đình được xây dựng trên nền tảng học thuật đông y bài bản, kết hợp với công nghệ số nhằm giúp việc tiếp cận tri thức y học trở nên thuận tiện hơn, thay vì dựa vào các nguồn thông tin truyền miệng hoặc thiếu kiểm chứng trên mạng.

Điểm nổi bật của “Tủ thuốc gia đình” là mỗi bài thuốc đều được phân tích chuyên sâu theo nguyên lý của y học cổ truyền như nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, phép trị, ý nghĩa phối ngũ dược liệu và hướng gia giảm tùy theo thể trạng người bệnh. Qua đó, người dùng có thể hiểu rằng đông y không chỉ điều trị triệu chứng mà còn chú trọng cân bằng cơ thể và phòng bệnh từ gốc. 

Ngoài phục vụ cộng đồng, website còn được xem là công cụ hỗ trợ cho người học và đội ngũ thầy thuốc đông y. Hệ thống dữ liệu về chứng trạng, bệnh cơ, phép trị và bài thuốc được sắp xếp khoa học nhằm hỗ trợ tra cứu, nâng cao hiệu quả học tập và thực hành chuyên môn.

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Quang Minh, Viện trưởng Viện Ứng dụng Y dược cổ truyền cho rằng, giá trị lớn nhất của dự án không nằm ở công nghệ mà ở việc góp phần khơi lại niềm tin và sự quan tâm đối với nền y học cổ truyền Việt Nam – kho tàng tri thức được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

"Thông qua việc ra mắt ứng dụng này, chúng tôi mong muốn mỗi người dân hiểu hơn về cơ thể mình, mỗi gia đình đều có kiến thức chăm sóc sức khỏe cơ bản. Nền tảng hướng tới mục tiêu giúp người dân hiểu hơn về cơ thể, chủ động chăm sóc sức khỏe cơ bản và đưa đông y trở nên gần gũi hơn trong đời sống hiện đại", Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Minh nói.

Theo các chuyên gia, hiện nay nhiều người có xu hướng tìm hiểu thông tin sức khỏe trực tuyến trước khi đi khám do bận rộn, ngại chờ đợi tại cơ sở y tế hoặc gặp khó khăn về chi phí, khoảng cách di chuyển, đặc biệt ở khu vực ngoài đô thị.

Do đó, “Tủ thuốc gia đình” được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu và chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng phổ biến hiện nay. Nền tảng mở ra khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Nội dung được chuẩn hóa theo nguyên lý y học cổ truyền, giúp người dùng tiếp cận thông tin liền mạch, dễ hiểu và có cơ sở tham khảo rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, nền tảng cũng hướng đến những người muốn tìm hiểu và học y học cổ truyền theo hướng thực tiễn nhưng chưa có công cụ hỗ trợ phù hợp.

Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Ứng dụng Y dược cổ truyền khuyến cáo, để việc tra cứu đạt hiệu quả, người dùng cần nhập đúng tên bệnh hoặc triệu chứng, đọc kỹ và hiểu đúng nội dung, đồng thời có kiến thức cơ bản về y học cổ truyền để lựa chọn thông tin phù hợp. Nền tảng được định hướng là công cụ chia sẻ kiến thức, hỗ trợ giáo dục chăm sóc sức khỏe chủ động và sàng lọc thông tin ban đầu, không thay thế hoạt động khám chữa bệnh chuyên môn.

https://nhandan.vn/ra-mat-nen-tang-tu-thuoc-gia-dinh-pho-bien-tri-thuc-dong-y-den-cong-dong-post964941.html?gidzl=iCGTVCazhbUosHHyoIgdLh3G77ZIA_PG_TTEUjTvz0NwYayhXNdq0go5IodJAwC2-jOT9pPCoeiSpJsZLG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Tủ thuốcgia đìnhphổ biếntri thứcđông y
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bức tranh màu nhớ

Thường là những ngày nghỉ trong tuần cuối của mỗi tháng, tôi thu xếp công việc để về quê, ở lại nhà mẹ một đêm và chắc chắn sẽ có một buổi ở nhà nội.

Bức tranh màu nhớ
Phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Chuyển đổi số

Ngày 12/5, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và địa phương trên toàn thành phố.

Phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Chuyển đổi số
“Phan Thuận An với Huế”: Từ chiều sâu tri thức đến tình cảm quê hương

Sau nhiều năm ấp ủ, bộ sách “Phan Thuận An với Huế” của nhà nghiên cứu nổi tiếng xứ Huế Phan Thuận An đã ra mắt công chúng vào những ngày cuối tháng 4/2026. Đó không chỉ là niềm vui riêng của tác giả và gia đình mà còn là đóng góp ý nghĩa vào dòng chảy văn hóa di sản vùng đất Cố đô.

“Phan Thuận An với Huế” Từ chiều sâu tri thức đến tình cảm quê hương
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do cháy nhà

Ngày 24/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố, cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình ông V.H.Y., trú tại tổ dân phố (TDP) Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái không may bị cháy nhà gây thiệt hại về người, tài sản vào chiều ngày 26/3 vừa qua.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do cháy nhà

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top