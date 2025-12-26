Mỗi ngày có hơn 15 tỷ cuộc tấn công mạng toàn cầu

Cyvore được thành lập vào tháng 8/2024 với mục tiêu bảo vệ các kênh liên lạc hiện đại trong môi trường làm việc như Zoom, Microsoft Teams, Slack và WhatsApp – những nền tảng hiện chiếm hơn 65% hoạt động giao tiếp trong doanh nghiệp nhưng vẫn thiếu các giải pháp chống lừa đảo hiệu quả.

Theo ông Ori Segal, Giám đốc điều hành và cũng là một trong những người sáng lập Cyvore, sự bùng nổ của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp tin tặc dễ dàng triển khai các chiến dịch lừa đảo tinh vi, quy mô lớn. Số lượng tin nhắn độc hại tăng 25 lần và các cuộc tấn công đánh cắp thông tin đăng nhập tăng gấp 10 lần. Khoảng 83% giám đốc an ninh thông tin (CISO) thừa nhận không thể phòng thủ toàn diện trước các mối đe dọa hiện nay.

Cyvore cho biết hệ thống của công ty sử dụng AI phát hiện lừa đảo trực quan, thao túng tâm lý và các hình thức giả mạo như deepfake, vốn có thể được triển khai chỉ trong vài phút. Công ty hiện đang bảo vệ hơn 300 triệu thông tin đăng nhập và phục vụ khách hàng tại Israel và Mỹ, trong đó có các doanh nghiệp công nghệ và cơ quan chính phủ.

Trước làn sóng tấn công gia tăng, Cyvore cũng ra mắt nền tảng ScanMySMS.com, cho phép người dùng kiểm tra nhanh tin nhắn, mã QR hoặc hình ảnh nghi ngờ lừa đảo. Hệ thống đã được Viện An ninh mạng Israel khuyến nghị sử dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công phishing trên phạm vi quốc gia.

Hệ thống của Cyvore được xây dựng dựa trên 3 công nghệ lõi. Thứ nhất là Optical Phishing Recognition (OPR) - công cụ quét sử dụng AI nhằm phát hiện các hình thức lừa đảo trực quan, giả mạo danh tính và chiến dịch gian lận. Thứ hai là Threat Intelligence Autonomous Operation (TIAO) - một động cơ tự động có khả năng quét mọi tầng của Internet để xác định dữ liệu đã bị tin tặc đánh cắp. Thứ ba là Data Analysis NLU Engine (DAN) - sử dụng công nghệ hiểu ngôn ngữ tự nhiên để phát hiện thao túng tâm lý, bao gồm cả deepfake.

Theo ông Segal, toàn bộ hệ thống tích hợp này có thể được cài đặt chỉ trong khoảng 10 phút. Ông mô tả Cyvore là “người tiên phong trong an ninh không gian làm việc” nhằm bảo vệ cả nhân viên lẫn các hệ thống AI mà họ sử dụng. Nhu cầu đối với hệ thống tích hợp này ngày càng gia tăng khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khiến tin tặc dễ dàng triển khai những chiến dịch tấn công tinh vi với quy mô lớn, khiến những người sử dụng các nền tảng giao tiếp đều có nguy cơ trở thành nạn nhân.