Nhiều vấn đề cần xem xét

Ông Nguyễn Lương Trí bên căn nhà và diện tích đất của mình

Vướng mắc từ việc chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ

Theo ông Nguyễn Lương Trí, gia đình ông quản lý, sử dụng thửa đất số 465, tờ bản đồ số 7 (bản đồ 299), diện tích 910m² tại thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ (nay là xã Quảng Điền). Ngày 12/1/1992, ông được UBND huyện Quảng Điền (cũ) cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với toàn bộ diện tích này, trong đó ghi nhận là đất ở và đất vườn nhưng không xác định cụ thể diện tích đất ở.

Năm 2005, khi Nhà nước thực hiện dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (Tỉnh lộ 19), gia đình ông Trí bị thu hồi 419m² đất. Trên phần diện tích bị thu hồi có khoảng 1/3 ngôi nhà cùng nhiều tài sản khác. Sau khi thực hiện bồi thường, cơ quan chức năng chưa tiến hành chỉnh lý biến động và cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Trí.

Ông Trí cho biết, nhiều lần liên hệ với chính quyền địa phương để đề nghị giải quyết nhưng sự việc vẫn chưa được thực hiện. Đến ngày 15/12/2025, ông nộp hồ sơ đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Quảng Điền. Tuy nhiên, hơn bốn tháng trôi qua, hồ sơ vẫn chưa được giải quyết do còn vướng trong việc xác định diện tích đất ở của thửa đất.

Ngày 14/4/2026, UBND xã Quảng Điền ban hành Văn bản số 688/UBND trả lời đơn của ông Trí. Theo nội dung văn bản, tại thời điểm thu hồi đất năm 2005, gia đình ông Trí đã được bồi thường toàn bộ 419m² đất ở theo đơn giá đất ở. Vì vậy, diện tích đất còn lại sau khi thu hồi được xác định là đất vườn. Trường hợp muốn xác định lại diện tích đất ở đối với phần đất còn lại, hộ gia đình phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Không đồng tình với quan điểm này, ông Trí tiếp tục có đơn kiến nghị đề nghị xem xét lại vụ việc.

Cần làm rõ nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất

Thông tin từ Phòng Kinh tế xã Quảng Điền, trong quá trình thực hiện dự án mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh năm 2005, UBND huyện Quảng Điền (thời điểm này) đã ban hành Quyết định số 1469 ngày 14/9/2005 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo đó, gia đình ông Nguyễn Lương Trí được bồi thường 419m² đất ở cùng các tài sản trên đất với tổng giá trị gần 104 triệu đồng. Từ năm 2005 đến 2006, ông Trí đã nhận đầy đủ tiền bồi thường theo quy định. Thế nhưng, không rõ nguyên nhân vì sao sau khi thu hồi đất, việc chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Trí lại chưa được thực hiện.

Ngày 11/3/2026, UBND xã Quảng Điền tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Trí đề nghị điều chỉnh diện tích và cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ theo diện tích thực tế còn lại là 541,1m². Qua rà soát hồ sơ, địa phương xác định hộ gia đình sử dụng đất trong giai đoạn từ năm 1980 đến trước năm 2004. Căn cứ Quyết định số 60/2024 và Quyết định số 83/2025 của UBND TP. Huế, hạn mức đất ở được công nhận đối với trường hợp này là 400m².

Theo quan điểm của UBND xã Quảng Điền, do diện tích đất ở đã được bồi thường khi thu hồi năm 2005 là 419m² nên phần diện tích đất còn lại được xác định là đất vườn. Vì vậy, nếu muốn chuyển sang đất ở, hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Hiện nay, địa phương vẫn đang tiếp tục xác minh hồ sơ, đồng thời xin ý kiến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để có cơ sở giải quyết vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong trường hợp này cần làm rõ chính xác thời điểm bắt đầu sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Lương Trí. Nếu có căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định từ trước năm 1980 thì toàn bộ diện tích 910m² được cấp giấy chứng nhận có thể được công nhận là đất ở theo quy định, đồng nghĩa với việc phần diện tích còn lại sau giải phóng mặt bằng vẫn là đất ở.

Ngược lại, nếu xác định đất được sử dụng sau năm 1980 và chỉ được công nhận hạn mức đất ở 400m² thì cần xem xét lại việc bồi thường 419m² đất ở vào năm 2005. Bởi thực tế sau khi giải phóng mặt bằng, khoảng 2/3 ngôi nhà của gia đình ông Trí vẫn còn tồn tại trên phần đất còn lại. Nếu diện tích này được xác định là đất vườn thì sẽ phát sinh nghịch lý khi công trình nhà ở tồn tại trên đất không phải đất ở.

Đây là những nội dung cần được các cơ quan chức năng xem xét thấu đáo, bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất, khách quan và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.