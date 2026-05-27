Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5

Theo đó, từ ngày 2-27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tổ chức đoàn giám sát hoạt động PCTHTL tại 16 trường Mầm non, Tiểu học và THCS thuộc các xã A Lưới 2, A Lưới 3, Hưng Lộc, Long Quảng cùng các phường Mỹ Thượng, Thuận An.

Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai Luật PCTHTL tại các trường học như: thành lập Ban Chỉ đạo PCTHTL; xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm; tổ chức ký cam kết không hút thuốc; niêm yết biển cấm hút thuốc trong khuôn viên trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn giám sát ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực tại các đơn vị trường học. Hầu hết các trường đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác ký cam kết không hút thuốc được duy trì thường xuyên đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhiều trường cũng bố trí đầy đủ biển cấm hút thuốc tại các khu vực dễ quan sát, góp phần nâng cao ý thức chấp hành trong môi trường học đường.

Đoàn giám sát cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; đồng thời tăng cường lồng ghép nội dung này vào tiêu chí thi đua, đánh giá hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền, tư vấn cai nghiện thuốc lá cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế

Song song với hoạt động giám sát tại trường học, từ ngày 26-29/5, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình tuyên truyền và khám tư vấn cai nghiện thuốc lá miễn phí cho người bệnh, người nhà bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh, Khoa Nội tiết - Hô hấp và Khoa Bệnh phổi.

Tại đây, người dân được đội ngũ y bác sĩ tư vấn trực tiếp về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine; đồng thời hướng dẫn nhận biết dấu hiệu lệ thuộc nicotine, nguy cơ của hút thuốc thụ động cũng như lợi ích của việc bỏ thuốc lá.

Đặc biệt, các bác sĩ cảnh báo thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng không phải là sản phẩm an toàn hay giải pháp hỗ trợ cai thuốc lá; trong đó Nicotine trong các sản phẩm này là chất gây nghiện mạnh, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch, hô hấp, thần kinh và đặc biệt nguy hại đối với trẻ em, thanh thiếu niên.