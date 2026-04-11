Kết nối và chia sẻ giá trị tích cực trên không gian mạng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế phối hợp với các đơn vị truyền thông tổ chức chiến dịch “Không một mình”

“Bắt nhịp” mạng xã hội

Trong cộng đồng mạng tại TP. Huế, phim ngắn “Bắt cóc online” bất ngờ trở thành chủ đề được các bạn trẻ chia sẻ rộng rãi. Không cần những tình tiết giật gân, bộ phim vẫn tạo sức hút nhờ cách thể hiện gần gũi, chân thực, phản ánh đúng tâm lý hoang mang, mất cảnh giác của người dùng trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Ít ai biết rằng, sản phẩm đang lan tỏa mạnh mẽ là tác phẩm của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố phối hợp với một số đơn vị truyền thông và sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế thực hiện. Không chỉ dừng lại ở giá trị truyền thông, bộ phim còn là một hình thức tuyên truyền sinh động, giúp người xem dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ ghi nhớ các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao.

Em Nguyễn Thị Minh Anh, sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ: “Xem phim em thấy rất thực tế, giống như những gì mình có thể gặp phải hàng ngày. Nhờ vậy mà em hiểu rõ hơn cách thức các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý nạn nhân”.

Chị Nguyễn Thị Phương Anh (trú tại đường Tôn Quang Phiệt, phường An Cựu) - một phụ huynh có con nhỏ cho biết, những nội dung như vậy rất dễ tiếp cận đối với giới trẻ, thậm chí là những người lớn tuổi. Không cần phải đọc nhiều tài liệu, mà chỉ xem video là có thể hiểu và nhớ để phòng tránh.

Các chiến dịch như “Không một mình” và “Cùng nhau an toàn trực tuyến” đã được triển khai quyết liệt, kết hợp cùng chuỗi hội thảo tại các trường đại học, cao đẳng. Hoạt động này không chỉ thu hút đông đảo sinh viên tham gia mà còn tạo ra tác động lan tỏa, giúp trang bị nền tảng nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ vững chắc trên không gian mạng.

Huy động sức mạnh cộng đồng

Một dấu ấn đột phá khác của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế phải kể đến sự ra đời của mô hình “Đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo nội dung TP. Huế” vào giữa tháng 1/2026. Đây chính là “cánh tay nối dài” giúp cụ thể hóa công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao qua hàng trăm video, bài viết sắc bén, giúp người dân nhận diện và cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Việc tổ chức các phiên livestream trực diện phản bác tin giả vào những thời điểm nhạy cảm đã khẳng định bản lĩnh của lực lượng trong việc làm chủ “trận địa số”, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cộng đồng.

Không chỉ tiên phong trên mặt trận số, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố còn thể hiện rõ vai trò kết nối, lan tỏa trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Đáng chú ý, phía sau những hoạt động này là sự đồng hành tích cực của anh Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Công ty Cộng đồng sáng tạo nội dung Huế - người đã đóng góp vai trò cầu nối giữa lực lượng công an với các mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Từ sợi dây kết nối nhân văn này, nhiều chương trình thiện nguyện quy mô đã được triển khai hiệu quả. Điển hình là vào tháng 11/2025, hàng nghìn suất quà đã kịp thời đến tay người dân gặp khó khăn tại Huế, Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Tiếp nối hành trình đó, trong những tháng đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Công ty Cộng đồng sáng tạo nội dung Huế huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội. Với sự đồng hành đầy trách nhiệm của kiều bào nước ngoài, chương trình đã mang lại điểm tựa cho hàng trăm hoàn cảnh yếu thế, từ người khuyết tật đến trẻ mồ côi, góp phần thắp sáng tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng.

Chia sẻ về sự đồng hành này, anh Nguyễn Thành Đạt bộc bạch: “Chúng tôi mong muốn cùng lực lượng công an tạo ra những sản phẩm có giá trị cho xã hội, đồng thời kết nối được nhiều tấm lòng thiện nguyện. Khi mỗi người cùng chung tay, những điều tích cực sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn”.

Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế cho biết, trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, việc đổi mới phương thức tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết.

“Chúng tôi xác định phải đưa nội dung pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ, thông qua các hình thức sinh động, dễ tiếp cận như video, phim ngắn, mạng xã hội. Việc phối hợp với các đơn vị truyền thông không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông tin chính thống, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa”, Thượng tá Mai Văn Toàn nhấn mạnh.